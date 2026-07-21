Un petrolier cu gaz petrolier lichefiat a explodat și arde în apropiere de Sulina. Se pare că trei drone ar fi lovit nava

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Incident extrem de grav în Marea Neagră, în apropiere de portul Sulina. Un petrolier încărcat cu aproape 3.800 de tone de gaz petrolier lichefiat a explodat și arde în largul coastelor României, la 40 de km depărtare de țărm.

autor
Marius Grama

Echipajul a fost evacuat de salvatorii români. Trei marinari au fost răniți. Autoritățile sunt în alertă și au impus restricții de navigație. Cauza exploziei încă nu se cunoaște.

Nava "Gaz Lisbon", sub pavilion liberian, plecase din Egipt și trebuia să ajungă în portul Reni din Ucraina. Luni seară, comandantul a cerut să intre în Portul Sulina și era în așteptare. Puțin după miezul nopții, comandantul navei a cerut ajutor.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt Autoritatea Navală Română: ”Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe. Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare SAR Apollo și SAR Artemis. Din cauza distanței, comunicarea cu nava s-a desfășurat cu dificultate”.

Salvatorii români au reușit să îi evacueze pe toți cei 17 marinari aflați la bord. Marinarii au fost transportați la spitalul de urgență din Tulcea. Trei dintre ei au arsuri grave și primesc îngrijiri de specialitate.

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Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, luni, în jurul orei 18.50 Federația Rusă a desfășurat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și a infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Puțin după miezul nopții, comandantul navei Gaz Lisbon a anunțat că nava pe care o conduce a luat foc. O dronă ar fi lovit castelul navei, iar alte două corpul vaporului.

Președintele Nicușor Dan a reacționat după lovirea navei. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a calificat incidentul drept unul grav și l-a pus, cel mai probabil, în legătură cu războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Navele care se află în zona în care petrolierul arde, au fost avertizate să se îndepărteze.

Colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN: ”Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului."

Nava Gaz Lisbon are la bord 3800 de tone de gaz petrol lichefiat și arde de mai bine de 12 ore.

Marius Grama, corespondent PRO TV: ”Incidentul a fost semnalat la ora 0:05 de comandantul navei, care a cerut ajutor, a anunțat că au avut loc explozii la bordul petrolierului. Au reacționat cei de la Agenția Română pentru Salvarea Vieții Omenești Pe Mare și au trimis două nave de salvare, Artemis și Apollo, de la Constanța, către locul unde s-a întâmplat incidentul. 

Au reușit să îi salveze pe cei 17 membri ai echipajului. Vorbim despre marinari din Filipine, din India și din Turcia. Trei dintre ei sunt, într-adevăr, răniți: doi cu arsuri, unul cu multiple traumatisme, cu o schijă care l-ar fi lovit undeva în zona gâtului. 

Medicii de la Spitalul Județean din Tulcea, unde au fost aduși, ne-au spus că vor sta mai multe zile la terapie intensivă. Ei sunt acum în afara oricărui pericol, viața lor nu mai este pusă în pericol, dar, și ca măsură de precauție, le vor fi făcute investigații medicale complete în perioada următoare.

Cât privește explozia care a avut loc, exploziile care au avut loc pe navă, deocamdată nu este foarte limpede ce s-a întâmplat. Ar fi fost trei drone care ar fi lovit nava. În același timp, știm că aseară au fost lansate patru drone de pe Crimeea care veneau în direcția aceasta, pe Marea Neagră. 

Este posibil ca acele drone lansate de militarii Federației Ruse să fi lovit chiar nava care venea din Egipt către Reni, portul ucrainean unde urma să descarce propanul, încărcătura de gaz lichefiat. 

Pe de altă parte, există și teoria că acel atac care a avut loc aseară la Vâlkovo, tot cu drone, care a fost detectat la 18:50 de radarele MAPN în zona Deltei Dunării, acel atac ar fi putut să aibă ca urmare incidentul cu nava din largul Mării Negre.

Aseară au fost ridicate patru aeronave, două Eurofighter Typhoon, de la Baza Mihail Kogălniceanu, două avioane de luptă F16 de la Borcea, pentru a monitoriza situația, și au raportat că nu au fost drone care să fi pătruns în spațiul aerian românesc sau care să fi căzut pe teritoriul țării noastre, însă nu este exclus ca acestea să fi lovit în cele din urmă nava”.

Incendiu la un petrolier în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Echipajul a fost salvat, iar nava este în flăcări

Sursa: ProTV

Etichete: incidente, sulina, marea neagra, drone, explozie, marinari,

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