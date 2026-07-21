Un petrolier cu gaz petrolier lichefiat a explodat și arde în apropiere de Sulina. Se pare că trei drone ar fi lovit nava

Echipajul a fost evacuat de salvatorii români. Trei marinari au fost răniți. Autoritățile sunt în alertă și au impus restricții de navigație. Cauza exploziei încă nu se cunoaște.

Nava "Gaz Lisbon", sub pavilion liberian, plecase din Egipt și trebuia să ajungă în portul Reni din Ucraina. Luni seară, comandantul a cerut să intre în Portul Sulina și era în așteptare. Puțin după miezul nopții, comandantul navei a cerut ajutor.

Irina Pușcașu, purtător de cuvânt Autoritatea Navală Română: ”Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe. Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare SAR Apollo și SAR Artemis. Din cauza distanței, comunicarea cu nava s-a desfășurat cu dificultate”.

Salvatorii români au reușit să îi evacueze pe toți cei 17 marinari aflați la bord. Marinarii au fost transportați la spitalul de urgență din Tulcea. Trei dintre ei au arsuri grave și primesc îngrijiri de specialitate.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, luni, în jurul orei 18.50 Federația Rusă a desfășurat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile și a infrastructurii portuare din Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Puțin după miezul nopții, comandantul navei Gaz Lisbon a anunțat că nava pe care o conduce a luat foc. O dronă ar fi lovit castelul navei, iar alte două corpul vaporului.

Președintele Nicușor Dan a reacționat după lovirea navei. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a calificat incidentul drept unul grav și l-a pus, cel mai probabil, în legătură cu războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

Navele care se află în zona în care petrolierul arde, au fost avertizate să se îndepărteze.

Colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN: ”Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului."

Nava Gaz Lisbon are la bord 3800 de tone de gaz petrol lichefiat și arde de mai bine de 12 ore.