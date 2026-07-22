La scurt timp după misiunea eșuată, a venit și apelul pentru minorii de 10, respectiv 11 ani. Din păcate, nici pentru ei medicii nu au mai putut face nimic.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Cei doi copii, o fată de 10 ani și un băiat de 11, verișori, au mers împreună la scăldat, în localitatea Cipău, din județul Mureș. Copila ar fi intrat prima în apă, însă nu a mai putut să ajungă la mal. Așa că băiatul i-a sărit în ajutor.

Bunicul copilului: „Fetița s-a băgat în apă și băiețelul a sărit după ea să salveze, eu altceva nu știu nimica decât atâta. Copiii nu știu nici unul să înoate.”

Tatăl copiilor: „Copiii tot timpul mergeau în sat să își ia dulciuri, o mers în sat, au venit înapoi și s-au oprit la Mureș, nu știe nimeni nimic ce s-a întâmplat.”

Scafandrii au recuperat victimele în condiții extrem de dificile

Salvatorii au început imediat căutările. În sprijinul lor au venit și scafandrii de la ISU Bistrița, aflați deja în zonă, după o altă misiune.

Pl. adj. Galeș Ovidiu Daniel, ISU Bistrița: „Curent mare, vizibilitate zero, plus fundul apei în zona asta era plin de bolovani foarte mari, de care te poți agăța. I-am găsit într-un timp destul de scurt, 13 minute.”

Aurica Mate, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „Le-au fost aplicate manevre specifice de resuscitare, însă, din nefericire, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul.”

Cei doi verișori erau în grija bunicilor, pentru că părinții lor muncesc în altă localitate. Polițiștii au deschis, în acest caz, un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Un pescar din Cluj și-a pierdut viața în același râu

Tragedia din Cipău a avut loc la doar câțiva kilometri distanță de locul în care, nu cu mult timp în urmă, pompierii au recuperat trupul unui bărbat de 38 de ani. Venit din județul Cluj la pescuit, acesta ar fi intrat în apă să se răcorească și nu a mai ajuns la mal.

Cunoștință: „A intrat în apă, a înotat până în partea ailaltă și când s-a întors înapoi, la mijloc s-a pierdut. Foarte bun înotător, vârtejul l-a tras.”

Cunoștință: „Noi am fost, am lucrat ieri aici și când am plecat au rămas ei la pescuit. A intrat să facă baie, ziceau băieții.”

Cunoștință: „N-am știut numai aseară târziu că o venit la pești și azi dimineață ne-au anunțat.”

Bărbatul a fost găsit fără viață, la 8 ore de la dispariție.

Rad Radu, ISU Târnăveni: „S-au reluat căutările cu două bărci pneumatice și cu sprijin de la ISU Bistrița. Persoana a fost reperată de la luciul apei, ulterior adusă la mal, din păcate decedată. Adâncimea apei este destul de mare și viteza la fel.”

Medicii legiști urmează să facă necropsia, în timp ce polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările.