Ei au găsit mai multe nereguli, printre care: camere cu mucegai, corpuri sanitare sparte, saltele neigienizate, şezlonguri murdare, produse expirate, piscine neîntreţinute corespunzător, scrie News.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, luni, că, în perioada 6 – 12 iulie, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, care activează în cadrul comandamentului ”ANPC Estival 2026” au făcut mai multe controale în staţiunile de pe litoral.

Astfel, au fost date 164 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 750.000 lei şi au fost verificate produse în valoare de 460.000 de lei.

De asemenea, a fost oprită prestarea serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru trei operatori economici.

Ce nereguli au fost descoperite în ultima săptămână pe litoral

Principalele nereguli au fost: prestarea serviciilor în spaţii neautorizate; lipsa informării în mod corect, complet şi precis a consumatorilor privind serviciile de cazare, facilităţile oferite, tarifele, mapa cu informaţii utile turiştilor; confort şi siguranţă necorespunzătoare în camerele destinate turiştilor (mucegai, corpuri sanitare sparte, huse de protecţie pentru saltele, lenjerii şi saltele neigienizate); nerespectarea măsurilor specifice referitoare la activităţile de operare a plajelor turistice; întreţinerea necorespunzătoare a piscinelor (absenţa informaţiilor privind temperatura, pH-ul, adâncimea, absenţa pediluviului) precum şi zone şi şezlonguri deteriorate şi neigienizate.

De asemenea, echipele de control au mai descoperit: zona de acces către plajă cu elemente componente lipsă; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică; absenţa graficelor de monitorizare a uleiului; întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar; comercializarea unor materii prime fără elemente de identificare şi caracterizare, cu starea termică modificată; utilizarea agregatelor frigorifice neconforme, neigienizate, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină şi impurităţi; comercializarea unor suveniruri fără date de identificare şi caracterizare.