Însă autoritățile consideră aceste servicii comerț ambulant ilegal, așa că în Eforie și Năvodari mascotele nu mai pot fi văzute pe plajă.

În Mamaia, Constanța și Costinești mascotele încă sunt o prezență obișnuită pe plajă și îi atrag pe copii. O fotografie cu personajele iubite din desene animate costă între 15 și 20 de lei și este gata într-un minut. Este fie cu magnet sau înrămată.

Însă, polițiștii locali consideră această activitate comerț ambulant și îi amendează pe cei care se plimbă pe plajă îmbrăcați astfel și fac fotografii. Tocmai de aceea în Năvodari și Eforie nu îi mai găsim vara aceasta. Numai în Constanța și Mamaia s-au dat deja peste 150 de amenzi, de la 1 iunie și până acum, în valoare de aproape 250.000 de lei. Anul acesta sancțiunile s-au triplat.

”Numai 20 de lei fotografia cu magnet!”.

Astfel sunt atrași turiștii să facă o poză cu mascotele de pe litoral. Costumele alese amintesc de personaje îndrăgite de copii: Labubu, Stitch sau din lumea Roblox. Părinții și bunicii spun că merită pentru bucuria celor mici.

Bunică: ”Sunt frumoase, cum să fie. Dacă cere copilul? Trebuie, trebuie, nu se poate".

Turistă: ”E un souvenir de la mare și e o amintire foarte plăcută".

Personajele se schimbă de la an an, după preferințele copiilor.

Vasile Curcă, managerul animatorilor: "Frumosul Labubu, cel nou, mov, Fram ursul polar, Mickey și îl așteptăm pe Roblox și alături de el va veni și Kendama. Copiii an de an se satură de cele vechi și vor să aibă ceva nou".

Amenzile în Constanța sunt între 1.500 și 2.500 de lei

Pentru cei care poartă aceste costume, sezonul estival înseamnă câteva luni de muncă. Echipamentele lor sunt dotate cu ventilator și aer rece.

"-Nu îți este cald?

-Nu, este foarte bine aici, este ventilator.

-Pentru ce muncești vara asta? Ce vrei să îți cumperi?

-Păi, pentru familie".

"-E foarte ok.

-Ce vrei să faci cu banii pe care îi câștigi vara asta?

-Vara asta să îmi depun dosarul la permis.

-Îți ajung banii?

-O să îmi ajungă sigur".

”Costică Dragomir, Poliția Locală Constanța: Chiar ieri a fost confiscată costumația unui Stich, care într-adevăr încalcă prevederile legale, nu este voie. Amenzile conform prevederii legale se situează între 1.500 și 2.500 de lei.

Reporter: Sunt mai mari decât anul trecut?

Costică Dragomir: Mult mai mari, acest aspect pentru descurajarea comercianților".

Și în Costinești găsim mascotele dornice de fotografii. În schimb, pe plajele din Eforie, vara aceasta nu mai întâlnim mascote care fac fotografii.

Ionuț Stancu, șeful Poliției Locale Eforie: ”Autoritățile locale au eliminat fenomenul comerțului ambulant desfășurat prin oferirea de servicii fotografice cu mascote pe plajele din Eforie".

Și în Năvodari, mascotele au dispărut aproape în totalitate din cauza amenzilor. Unii ceva mai ingenioși, au găsit o altă soluție. Au construit o barcă din lemn cu care îi fotografiază și plimbă pe cei mici pentru 30 de lei.