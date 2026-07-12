Cum poți vizita Nibiru, noua stațiune de pe litoralul românesc. Cum ajungi, care sunt prețurile și ce poți face aici

Dacă plănuiești o escapadă la Marea Neagră și vrei să scapi de peisajul clasic al litoralului, acest nou concept promite să aducă un vibe exclusivist direct în inima distracției estivale.

Cum ajungi la Nibiru

NIBIRU este amplasat pe spectaculoasa coastă a Mării Negre, între Costinești și Tuzla, în județul Constanța. Indiferent dacă vii din București, din alt oraș al țării sau din străinătate, ai la dispoziție mai multe opțiuni de transport: tren, avion, autobuz, shuttle dedicat sau mașină personală.

Pentru cei care pleacă din București, timpul de călătorie este de aproximativ trei ore, în funcție de trafic și de ruta aleasă.

Cu trenul: zona Costinești și gările de pe litoral reprezintă cele mai apropiate puncte feroviare pentru accesul către NIBIRU.

Cu avionul: cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța (CND), însă acesta operează un număr limitat de curse. Principala poartă de intrare pentru vizitatorii internaționali rămâne Aeroportul Internațional Henri Coandă București (OTP), care oferă cele mai multe conexiuni aeriene.

Trenul, cea mai eficientă opțiune

Pentru majoritatea vizitatorilor, trenul reprezintă cea mai comodă și rapidă variantă de transport. Acesta elimină stresul traficului aglomerat de pe litoral, mai ales în perioadele cu evenimente și în weekenduri.

După sosirea în zona Costinești sau Constanța, călătoria poate continua cu transfer local ori cu shuttle-urile puse la dispoziție de organizatori.

Ruta recomandată

Sosire în București, fie prin Aeroportul Henri Coandă (OTP), fie direct în oraș. Transfer către Gara de Nord București. Călătorie cu trenul spre Constanța sau Costinești. Transfer local sau shuttle către NIBIRU.

Pentru cei care aterizează la București, alegerea trenului este adesea mai rapidă decât deplasarea cu mașina, mai ales în zilele cu trafic intens pe Autostrada Soarelui și pe drumurile de acces către litoral.

Programul trenurilor poate fi consultat pe site-ul CFR Călători.

Acces cu autobuzul

NIBIRU poate fi accesat și prin intermediul rețelelor regionale de autobuze care deservesc Constanța și stațiunile de pe litoralul românesc. După sosirea în zonă, vizitatorii își pot continua drumul către destinație cu transfer local sau cu shuttle-urile dedicate.

Dacă te afli deja pe litoralul românesc, accesul către NIBIRU este simplu și rapid. Fie că ești cazat în Costinești, Tuzla, Eforie, Constanța, Mamaia sau în alte stațiuni din apropiere, poți ajunge cu ușurință folosind transferuri locale, servicii de transport private sau shuttle-urile dedicate disponibile în sezon.

Pentru a asigura o experiență cât mai eficientă, informațiile privind transportul local, traseele și punctele de îmbarcare vor fi actualizate înainte de deschiderea sezonului, în funcție de planul operațional și de fluxul de vizitatori.

Timp estimativ de deplasare către NIBIRU

Din Costinești: aproximativ 5 minute

aproximativ 5 minute Din Tuzla: aproximativ 5 minute

aproximativ 5 minute Din Eforie Nord și Eforie Sud: aproximativ 15 minute

aproximativ 15 minute Din Constanța: aproximativ 25 de minute

aproximativ 25 de minute Din Mamaia: aproximativ 35–40 de minute, în funcție de trafic

Shuttle-uri speciale în zilele de eveniment

În perioadele cu aflux mare de participanți, precum festivaluri și evenimente speciale, NIBIRU va opera curse dedicate de shuttle care vor conecta principalele puncte de interes de pe litoral: gări, stațiuni și coridoare importante de acces.

Informațiile privind traseele, stațiile și frecvența curselor vor fi actualizate permanent pe durata sezonului, pentru a facilita accesul vizitatorilor.

Serviciul de shuttle este asigurat prin autocare și microbuze care realizează legături directe între Constanța, stațiunile de pe litoral și NIBIRU. Participanții sunt sfătuiți să aleagă traseul potrivit, să identifice cea mai apropiată stație și să țină cont că orele de plecare sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de condițiile de trafic.

Transport cu autobuzul către NIBIRU

Pentru un acces rapid și confortabil, NIBIRU pune la dispoziția vizitatorilor curse speciale de autobuz și microbuz din Constanța și din principalele stațiuni de pe litoralul românesc. Serviciul este conceput pentru a facilita deplasarea către destinație, eliminând grija traficului și a parcării.

Informații utile

Tarif: 20 lei / persoană

20 lei / persoană Copii sub 6 ani: transport gratuit

transport gratuit Frecvența curselor: aproximativ o plecare la fiecare 30 de minute

aproximativ o plecare la fiecare 30 de minute Ultima cursă: în jurul orei 00:00 (programul poate varia în funcție de eveniment)

Cursele dedicate sunt operate cu autocare și microbuze care asigură conexiuni directe între NIBIRU, Constanța și cele mai populare stațiuni de pe litoral.

Orele afișate sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de condițiile de trafic și de fluxul de participanți.

În sezon și în timpul evenimentelor, sunt disponibile cinci rute speciale de transport care conectează NIBIRU cu principalele puncte de acces de pe litoral. Fiecare traseu include mai multe stații de îmbarcare și un program actualizat al curselor, pentru ca vizitatorii să poată ajunge cât mai simplu și eficient la destinație.

Selectează traseul dorit pentru a consulta toate stațiile, orele de plecare și durata estimată a călătoriei.

Cum ajungi la NIBIRU cu mașina

Pentru cei care preferă să călătorească cu mașina personală, accesul către NIBIRU este simplu și direct, locația fiind situată între Costinești și Tuzla, pe litoralul Mării Negre.

Ruta recomandată

Urmează Autostrada A2 București – Constanța .

. Din zona Constanța, continuă pe DN39 , în direcția Costinești – Tuzla.

, în direcția Costinești – Tuzla. Pe măsură ce te apropii de destinație, urmărește indicatoarele NIBIRU și instrucțiunile echipelor de trafic aflate la fața locului.

Parcare și zone de acces

Pentru a asigura un flux eficient și sigur al participanților, NIBIRU va amenaja zone dedicate de parcare și puncte speciale de drop-off pentru cei care sosesc cu mașina sau folosesc servicii de transport privat.

Informațiile complete privind capacitatea parcărilor, accesul auto, traseele recomandate și regulile de utilizare vor fi publicate înainte de deschiderea sezonului.

În perioadele cu trafic intens, este recomandat să ajungi din timp pentru a evita aglomerația de la intrare și timpii suplimentari de așteptare. Sosirea cu suficientă marjă înainte de începerea evenimentelor contribuie la o experiență mai relaxată și la un acces mai rapid în incintă.

Detaliile complete despre sistemul de parcare și managementul traficului vor fi disponibile în curând.