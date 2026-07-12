Cum poți vizita Nibiru, noua stațiune de pe litoralul românesc. Cum ajungi, care sunt prețurile și ce poți face aici

Stiri Turism
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nibiru
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Costineștiul nu mai este doar „stațiunea tineretului”, iar dovada supremă este apariția noului punct fierbinte de pe litoralul românesc în acest sezon: Nibiru.

autor
Mădălina Cristea

Dacă plănuiești o escapadă la Marea Neagră și vrei să scapi de peisajul clasic al litoralului, acest nou concept promite să aducă un vibe exclusivist direct în inima distracției estivale.

Cum ajungi la Nibiru

NIBIRU este amplasat pe spectaculoasa coastă a Mării Negre, între Costinești și Tuzla, în județul Constanța. Indiferent dacă vii din București, din alt oraș al țării sau din străinătate, ai la dispoziție mai multe opțiuni de transport: tren, avion, autobuz, shuttle dedicat sau mașină personală.

Pentru cei care pleacă din București, timpul de călătorie este de aproximativ trei ore, în funcție de trafic și de ruta aleasă.

Cu trenul: zona Costinești și gările de pe litoral reprezintă cele mai apropiate puncte feroviare pentru accesul către NIBIRU.

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Cu avionul: cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța (CND), însă acesta operează un număr limitat de curse. Principala poartă de intrare pentru vizitatorii internaționali rămâne Aeroportul Internațional Henri Coandă București (OTP), care oferă cele mai multe conexiuni aeriene.

Trenul, cea mai eficientă opțiune

Pentru majoritatea vizitatorilor, trenul reprezintă cea mai comodă și rapidă variantă de transport. Acesta elimină stresul traficului aglomerat de pe litoral, mai ales în perioadele cu evenimente și în weekenduri.

După sosirea în zona Costinești sau Constanța, călătoria poate continua cu transfer local ori cu shuttle-urile puse la dispoziție de organizatori.

Ruta recomandată

  1. Sosire în București, fie prin Aeroportul Henri Coandă (OTP), fie direct în oraș.
  2. Transfer către Gara de Nord București.
  3. Călătorie cu trenul spre Constanța sau Costinești.
  4. Transfer local sau shuttle către NIBIRU.

Pentru cei care aterizează la București, alegerea trenului este adesea mai rapidă decât deplasarea cu mașina, mai ales în zilele cu trafic intens pe Autostrada Soarelui și pe drumurile de acces către litoral.

Programul trenurilor poate fi consultat pe site-ul CFR Călători.

Acces cu autobuzul

NIBIRU poate fi accesat și prin intermediul rețelelor regionale de autobuze care deservesc Constanța și stațiunile de pe litoralul românesc. După sosirea în zonă, vizitatorii își pot continua drumul către destinație cu transfer local sau cu shuttle-urile dedicate.

Dacă te afli deja pe litoralul românesc, accesul către NIBIRU este simplu și rapid. Fie că ești cazat în Costinești, Tuzla, Eforie, Constanța, Mamaia sau în alte stațiuni din apropiere, poți ajunge cu ușurință folosind transferuri locale, servicii de transport private sau shuttle-urile dedicate disponibile în sezon.

Pentru a asigura o experiență cât mai eficientă, informațiile privind transportul local, traseele și punctele de îmbarcare vor fi actualizate înainte de deschiderea sezonului, în funcție de planul operațional și de fluxul de vizitatori.

Timp estimativ de deplasare către NIBIRU

  • Din Costinești: aproximativ 5 minute
  • Din Tuzla: aproximativ 5 minute
  • Din Eforie Nord și Eforie Sud: aproximativ 15 minute
  • Din Constanța: aproximativ 25 de minute
  • Din Mamaia: aproximativ 35–40 de minute, în funcție de trafic

Shuttle-uri speciale în zilele de eveniment

În perioadele cu aflux mare de participanți, precum festivaluri și evenimente speciale, NIBIRU va opera curse dedicate de shuttle care vor conecta principalele puncte de interes de pe litoral: gări, stațiuni și coridoare importante de acces.

Informațiile privind traseele, stațiile și frecvența curselor vor fi actualizate permanent pe durata sezonului, pentru a facilita accesul vizitatorilor.

Serviciul de shuttle este asigurat prin autocare și microbuze care realizează legături directe între Constanța, stațiunile de pe litoral și NIBIRU. Participanții sunt sfătuiți să aleagă traseul potrivit, să identifice cea mai apropiată stație și să țină cont că orele de plecare sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de condițiile de trafic.

Transport cu autobuzul către NIBIRU

Pentru un acces rapid și confortabil, NIBIRU pune la dispoziția vizitatorilor curse speciale de autobuz și microbuz din Constanța și din principalele stațiuni de pe litoralul românesc. Serviciul este conceput pentru a facilita deplasarea către destinație, eliminând grija traficului și a parcării.

Informații utile

  • Tarif: 20 lei / persoană
  • Copii sub 6 ani: transport gratuit
  • Frecvența curselor: aproximativ o plecare la fiecare 30 de minute
  • Ultima cursă: în jurul orei 00:00 (programul poate varia în funcție de eveniment)

Cursele dedicate sunt operate cu autocare și microbuze care asigură conexiuni directe între NIBIRU, Constanța și cele mai populare stațiuni de pe litoral.

Orele afișate sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de condițiile de trafic și de fluxul de participanți.

În sezon și în timpul evenimentelor, sunt disponibile cinci rute speciale de transport care conectează NIBIRU cu principalele puncte de acces de pe litoral. Fiecare traseu include mai multe stații de îmbarcare și un program actualizat al curselor, pentru ca vizitatorii să poată ajunge cât mai simplu și eficient la destinație.

Selectează traseul dorit pentru a consulta toate stațiile, orele de plecare și durata estimată a călătoriei.

Cum ajungi la NIBIRU cu mașina

Pentru cei care preferă să călătorească cu mașina personală, accesul către NIBIRU este simplu și direct, locația fiind situată între Costinești și Tuzla, pe litoralul Mării Negre.

Ruta recomandată

  • Urmează Autostrada A2 București – Constanța.
  • Din zona Constanța, continuă pe DN39, în direcția Costinești – Tuzla.
  • Pe măsură ce te apropii de destinație, urmărește indicatoarele NIBIRU și instrucțiunile echipelor de trafic aflate la fața locului.

Parcare și zone de acces

Pentru a asigura un flux eficient și sigur al participanților, NIBIRU va amenaja zone dedicate de parcare și puncte speciale de drop-off pentru cei care sosesc cu mașina sau folosesc servicii de transport privat.

Informațiile complete privind capacitatea parcărilor, accesul auto, traseele recomandate și regulile de utilizare vor fi publicate înainte de deschiderea sezonului.

În perioadele cu trafic intens, este recomandat să ajungi din timp pentru a evita aglomerația de la intrare și timpii suplimentari de așteptare. Sosirea cu suficientă marjă înainte de începerea evenimentelor contribuie la o experiență mai relaxată și la un acces mai rapid în incintă.

Detaliile complete despre sistemul de parcare și managementul traficului vor fi disponibile în curând.

Biletul de intrare la NIBIRU

În fiecare seară, începând cu ora 18:00, Promenada NIBIRU devine punctul de întâlnire al verii pe litoral. Concerte live, spectacole, experiențe interactive, restaurante, cafenele, zone de divertisment și activități pentru toate vârstele transformă fiecare vizită într-o experiență memorabilă.

Accesul în Promenada NIBIRU este gratuit, în baza unei consumații minime de băuturi în valoare de 25 RON de persoană, în limita locurilor disponibile.

Oferta este disponibilă exclusiv pentru rezervările realizate online.

Dacă alegi opțiunea Any Day plătești doar 10 lei și beneficiezi de flexibilitatea de a vizita Promenada NIBIRU în ziua care ți se potrivește. Tariful este valabil pentru o persoană și o singură zi de acces.

Cât costă intrarea la NIBIRU

Accesul în Promenada NIBIRU este disponibil în mai multe variante, în funcție de momentul achiziției biletului.

Biletul cumpărat online până la ora 17:00 în ziua vizitei costă 25 de lei și include o consumație minimă în valoare de 25 de lei. După ora 17:00, același tarif de 25 de lei rămâne valabil pentru achizițiile online, însă biletul oferă exclusiv acces în locație, fără beneficii de consumație incluse.

Pentru cei care aleg să cumpere biletul direct la intrare, tariful este de 35 de lei, iar accesul nu include consumație.

Biletul oferă acces în Promenada NIBIRU după ora 18:00 și permite participarea la o gamă variată de experiențe și activități desfășurate zilnic în cadrul complexului:

  • Concerte și spectacole live pe NIBIRU Center Stage
  • Acces la Muzeul Planetelor
  • Proiecții imersive MINA
  • Show-uri stradale, momente artistice și activări interactive
  • Zone de relaxare și spații dedicate petrecerii timpului liber
  • Experiențe și activități pentru toate vârstele

În plus, vizitatorii au acces la peste 30 de restaurante, cafenele și concepte gastronomice, care transformă Promenada NIBIRU într-una dintre cele mai atractive destinații de entertainment și lifestyle de pe litoral.

Pentru a beneficia de cele mai avantajoase condiții de acces, este recomandată achiziționarea biletelor online înainte de ora 17:00.

Cine are acces gratuit la NIBIRU

Copiii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de acces gratuit.

Accesul în Promenada NIBIRU este condiționat de capacitatea disponibilă a locației. Pentru a evita indisponibilitatea locurilor în zilele cu afluență ridicată, se recomandă rezervarea online în avans.

Studenții înscriși la instituții de învățământ din România beneficiază de acces gratuit în Promenada NIBIRU, fără obligația unei consumații minime.

Dacă ești student, îți poți revendica accesul gratuit prin platforma dedicată.

Ce include experiența

  • Acces începând cu ora 18:00
  • Concerte live și spectacole în fiecare seară
  • Atmosfera unică a Promenadei NIBIRU
  • Peste 30 de restaurante, terase și cafenele
  • Zone de entertainment și activări interactive
  • Experiențe dedicate tuturor generațiilor
  • Spații de relaxare și zone de joacă pentru copii

Cum se plătește în interiorul NIBIRU

În cadrul NIBIRU, plățile pot fi efectuate rapid și sigur direct cu cardul bancar, la toate locațiile participante din complex.

Pentru vizitatorii care preferă să utilizeze numerar, este disponibil cardul NIBIRU, care poate fi obținut și alimentat la punctele dedicate de top-up din stațiune. Odată încărcat, cardul poate fi folosit pentru achitarea cumpărăturilor și serviciilor disponibile în interiorul locației.

Prin acest sistem, NIBIRU oferă o experiență de plată simplă și eficientă, adaptată atât celor care folosesc carduri bancare, cât și celor care aleg să plătească în numerar.

Când se deschide NIBIRU

NIBIRU funcționează zilnic între 16 iulie și 30 august 2026, între orele 18:00 și 03:00.

Program Nibiru 2026

Promenada NIBIRU prinde viață în fiecare zi începând cu ora 18:00, oferind vizitatorilor un program divers de entertainment, gastronomie și experiențe pentru toate vârstele.

În intervalul 18:00–21:00, atmosfera este animată de spectacole live, reprezentații stradale, momente artistice, acrobații și show-uri interactive desfășurate în întreaga zonă a Promenadei. De la ora 21:00, atenția se mută pe Central Stage, unde au loc concertele live programate în fiecare seară, cu artiști și producții speciale care transformă litoralul într-un veritabil centru al divertismentului.

După începerea concertelor, experiența continuă în NIBIRU Arena pentru participanții care dețin bilete de festival, în timp ce Promenada NIBIRU rămâne deschisă și plină de energie pentru toți ceilalți vizitatori. Restaurantele, terasele, zonele de activare și spațiile de relaxare își continuă programul până la ora 03:00, oferind o atmosferă vibrantă pe tot parcursul nopții. Calendarul complet al evenimentelor poate fi consultat AICI.

Etichete: nibiru, Beach, Please!, costinesti,

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