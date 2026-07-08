În noua gară, aflată încă în lucru, trenurile au sosit arhipline, dând startul unui maraton de muzică, distracție și energie care va dura 5 zile.

După un drum de câteva ore, cei mai mulți au coborât din tren cu zâmbetul pe buze.

Băiat: „Am luat trenul de dimineață, n-am dormit toată noaptea, m-a luat acuma pe final un somn. Acum mergem direct pe plajă, nici la cazare nu ne mai oprim.''

Tinerii dansează pe nisip, își fac poze pentru rețelele sociale și își montează brățările de festival.

Băieți: „La plajă acum, la plajă. Ne distrăm puțin, ne facem încălzirea."

Pe străzi, pe faleză și în fiecare colț din Costinești se simte o bucurie pură.

Tineri: „Distracție, distracție. Să ne distrăm, să cântăm.''

Fete: „Am venit să ne distrăm”

Urmează cinci nopți incendiare, pline de concerte și petreceri. Organizatorii se așteaptă ca 150.000 de persoane să le treacă zilnic pragul.