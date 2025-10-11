Avertizare extremă: vânt puternic de peste 140 km/h în zona montană din Caraş-Severin şi Hunedoara

Meteorologii anunţă, sâmbătă, până la ora 12.00, cod roşu de vânt în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, unde sunt anunţate rafale de peste 140 de kilometri la oră.

Potrivit ANM, sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00, este cod roşu de vânt puternic în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altitudine.

”Se vor semnala: Intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”, a transmis ANM.

