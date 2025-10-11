Avertizare extremă: vânt puternic de peste 140 km/h în zona montană din Caraş-Severin şi Hunedoara

Vremea
11-10-2025 | 09:45
Alerta de vant

Meteorologii anunţă, sâmbătă, până la ora 12.00, cod roşu de vânt în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, unde sunt anunţate rafale de peste 140 de kilometri la oră.

autor
Vlad Dobrea

Potrivit ANM, sâmbătă, de la ora 9:15 până la ora 12:00, este cod roşu de vânt puternic în judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara.

Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri altitudine.

”Se vor semnala: Intensificări puternice şi susţinute ale vântului cu viteze care vor depăşi la rafală 140 km/h”, a transmis ANM.

Sursa: News.ro

Etichete: cod rosu, vant,

Dată publicare: 11-10-2025 09:45

