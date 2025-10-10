Cod galben de vânt puternic în România. Rafalele vor ajunge până la 120 km/h în zonele montane. Zonele vizate | HARTĂ

O avertizare cod galben de vânt puternic este valabilă, vineri, în mai multe zone din țară, potrivit ANM.

Potrivit ANM, vineri, până la ora 23.00, în Carpaţii Meridionali şi în Carpaţii de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h.

Până la ora 18.00, este cod galben și în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

„Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h şi izolat 70 km/h”, au transmis meteoroologii.

Potrivit acestora, intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) şi sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.

