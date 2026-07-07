Victima stătea pe o bancă, în fața unui bloc, atunci când a fost izbită în plin de un șofer care a rupt înainte un gard, apoi un copac. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Localnici: „Am văzut un accident, a intrat unul cu mașina. Și e un om sub mașină...” (...)

„Hai, ce facem? Ridicăm ceva, încercăm? Hai, mă, care poți, pune mâna aicea! Hai, hai! Ține, ține!”

Accidentul s-a petrecut pe una dintre străzile principale din oraș. Șoferul în vârstă de 58 de ani abia ieșise dintr-un sens giratoriu.

Corespondent PROTV: „Șoferul mașinii a tras de volan dreapta, a dărâmat un gard din metal identic cu acesta, a pus la pământ un copac și nu s-a putut opri decât în banca din fața blocului – o bancă cu cadru de metal și șezut din șipci de lemn. Pe bancă se afla femeia în vârstă de 44 de ani.”

Victima nu a avut nicio șansă, chiar dacă martorii s-au repezit spre locul tragediei încercând să o tragă de sub roțile autoturismului.

O reconstituire făcută cu ajutorul inteligenței artificiale arată că vehiculul – o mașină de teren – a scăpat complet de sub control, a părăsit șoseaua și a intrat cu viteză pe trotuarul adiacent.

20 de metri de rulaj necontrolat

Distanța de 20 de metri dintre locul în care camioneta a pătruns pe trotuar și banca pe care se afla victima indică faptul că șoferul a rulat necontrolat pe spațiul pietonal înainte de impactul fatal.

Subcomisar Cristina Ungureanu, IPJ Tulcea: „Nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autovehiculul care circula în fața sa, a părăsit carosabilul pe partea dreaptă.”

Cei care au asistat la scenă sunt încă în stare de șoc.

Femeie: „A prins femeia sub mașină. Nu m-am putut uita. Se adunase lumea.”

George Șinghi, viceprimar Tulcea: „Din banda doi a plecat și a ajuns până pe trotuar, în zona băncuței, în fața blocurilor, în fața ușii de intrare în imobil.”

Totul s-a petrecut în câteva secunde, astfel încât femeia nu a avut timp de reacție pentru a se adăposti.

Vavilia Munteanu, asistent-șef SAJ Tulcea: „Pacienta a fost găsită în stop cardiorespirator. Echipajele care au ajuns au început manevrele de resuscitare.”

Victima nu era căsătorită și stătea în vecinătate.

Cel de la volan nu consumase alcool sau substanțe interzise, au concluzionat polițiștii după ce l-au testat. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.