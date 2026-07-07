Accidentul s-a petrecut luni seara, în jurul orei 18, pe o stradă intens circulată din Tulcea. Conform poliției, un șofer de 58 de ani nu ar fi păstrat o distanță suficientă față de autovehiculul care circula în fața sa.

Încercând să evite impactul, a tras dreapta de volan. A rupt un gard care delimita strada de trotuar, un copac și s-a oprit într-o bancă din fața unui bloc, pe care era așezată femeia de 44 de ani. Lovitura a fost atât de puternică, încât medicii SMURD trimiși la locul incidentului nu au mai putut face nimic pentru victimă.

Bărbatul aflat la volan nu consumase alcool sau substanțe interzise, spun agenții, după ce l-au testat. A circulat informația că ar fi pătruns cu mașina pe trotuar pentru ca ar fi suferit o criză medicală, dar aceste date nu au fost confirmate oficial. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.