”Am obţinut peste 53 de miliarde de euro din fonduri nerambursabile în ultimii 20 de ani doar prin Politica de Coeziune. La acestea se adaugă fondurile pentru agricultură şi cele din PNRR, ajungând astfel la un total de 116 miliarde de euro. Fără aceşti bani, România nu ar fi fost unde este acum”, a subliniat el.

"Viitoarea Politică de Coeziune a UE va aduce zeci de miliarde de euro pentru România. Dar trebuie să luptăm pentru ele în următoarele săptămâni ca să obţinem nivelul maxim de fonduri. Am revenit astăzi la prioritatea mea numărul unu: negocierea viitoarelor fonduri europene pentru România. Suntem pe ultima sută de metri în negocierile la nivel european privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru următorii şapte ani. Din acest buget sunt alocate fondurile pentru Politica de Coeziune”, a declarat, vineri, Siegfried Mureşan.

El a precizat că această politică de coeziune finanţează de 20 de ani autostrăzile României, modernizarea şcolilor şi a spitalelor româneşti, precum şi îmbunătăţirea vieţii.

”Am obţinut peste 53 de miliarde de euro din fonduri nerambursabile în ultimii 20 de ani doar prin Politica de Coeziune. La acestea se adaugă fondurile pentru Agricultură şi cele din PNRR, ajungând astfel la un total de 116 miliarde de euro. Fără aceşti bani, România nu ar fi fost unde este acum. Fără fonduri europene, România nu se va putea dezvolta suficient în următorii ani”, a arătat europarlamentarul PNL.

El a subliniat că, pentru a avea acces la aceste fonduri şi în viitor, trebuie să negocieze şi să lupte pentru interesele României la nivel european.

”Tocmai de aceea am insistat să găzduiesc astăzi, la Bucureşti, o conferinţă importantă pe această temă a Grupului PPE din Parlamentul European, cel mai mare grup politic european. Alături de 13 deputaţi europeni, miniştri din România şi din alte state europene, precum şi aleşi locali din ţară şi din alte oraşe europene, am apărat Politica de Coeziune în viitorul buget european. Am explicat că politica de coeziune contribuie la reducerea decalajelor de dezvoltare dintre România şi vestul Europei. Dar nu doar atât”, a declarat Siegfried Mureşan.

El a adăugat că această politică de coeziune înseamnă regiuni puternice în Europa, oraşe mai curate şi condiţii mai bune pentru sănătatea oamenilor.

”Politica de Coeziune înseamnă şi mai multă securitate în contextul ameninţărilor venite dinspre Rusia. O ţară precum România, aflată la graniţa cu războiul, se poate apăra mai bine pe sine şi poate apăra mai bine Europa dacă are o infrastructură dezvoltată. Acestea sunt argumentele cu care convingem statele mai dezvoltate să finanţeze Politica de Coeziune. Aşa obţinem fonduri europene pentru România. Lucrăm pentru cât mai multe fonduri europene pentru România, iar familia noastră politică, Partidul Popular European, este alături de noi”, a afirmat europarlamentarul PNL.