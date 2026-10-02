Turcan mai spune că „este evident că astăzi acțiunea procurorilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fața amenințărilor de tot felul”, iar PNL nu va ceda presiunilor și amenințărilor, potrivit News.ro.

„Justiția trebuie să se facă în sala de judecată, nu «pe surse» și la televizor. Când audierea la DNA a premierului, în calitate de MARTOR, este rostogolită public săptămâni în șir înaintea audierii, într-o perioadă de maximă tensiune politică, este logic să ne întrebăm: cui folosește acest spectacol? E un show televizat complet necredibil, care îl va consolida politic pe Ilie Bolojan”, scrie Raluca Turcan pe Facebook.

Ea arată că președintele Nicușor Dan a vorbit deja despre necesitatea separării cercetării penale de spectacolul public și despre informațiile din dosare ajunse „pe surse” la televizor.

„Ce să vezi, acest principiu enunțat de președinte nu mai este valabil când vine vorba tocmai de Ilie Bolojan”, apreciază Turcan.

Deputatul PNL mai afirmă că nu trebuie să neglijăm nici contextul politic. „De cinci luni, România încearcă să formeze un guvern. În acest timp, decizii ale Congresului PNL au ajuns suspendate în instanță, iar hotărâri ale Guvernului interimar Bolojan au fost blocate în urma unor plângeri ale PSD. Apoi, CCR a declarat constituțional un amendament care a avut drept consecință pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz, președintele USR, partenerul politic al PNL”, menționează Raluca Turcan.

Potrivit acesteia, „justiția trebuie să fie independentă și procurorii trebuie să poată ancheta pe oricine. Dar independența justiției înseamnă și independență față de jocurile politice”.

„Este evident că astăzi acțiunea procurorilor are ca scop denigrarea publică a unui lider politic care a ales să rămână vertical în fața amenințărilor de tot felul. PNL nu va ceda presiunilor și amenințărilor, este un nou moment care șubrezește și mai mult încrederea în independența justiției. O tristă revenire la practici de dinaintea aderării României la Uniunea Europeană”, mai spune Turcan.

Premierul demis Ilie Bolojan a ajuns vineri dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost audiat ca martor în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care, în 23 septembrie 2025, a fost în audiență în biroul său. Bogos este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență.

În acest dosar este urmărită penal și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului. Guvernul a precizat, la finalul audierii, că aceasta s-a referit la circumstanțele audienței acordate omului de afaceri Fănel Bogos și că premierul a făcut toate precizările solicitate.