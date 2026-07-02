Corespondent PROTV: „Accidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere. Potrivit polițiștilor, șoferul microbuzului, care se îndrepta spre Galați, un bărbat de 61 de ani din Suceava, ar fi încercat să facă un viraj la stânga fără a acorda prioritate. A fost lovit de un ansamblu format din cap tractor și semiremorcă, iar microbuzul s-a răsturnat și a luat foc. Șoferul și un pasager de 50 de ani, tot din județul Suceava, au reușit să iasă la timp din mașină, iar acum sunt la spital. Medicii spun că rănile suferite, în ambele cazuri, sunt minore. Doar pasagerul va rămâne internat, șoferul a refuzat să rămână în spital. Pe de altă parte, polițiștii au constatat că bărbatul de 54 de ani care conducea camionul era băut: etilotestul a indicat 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.”