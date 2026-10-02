La începutul acestui an, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, le-a oferit aliaților occidentali, la Davos, un sfat părintesc, în contextul în care aceștia se săturaseră să fie ridiculizați și provocați de președintele Donald Trump și de consilierii săi: „Stați pe loc, respirați adânc, nu ripostați”, le-a spus el. „Lăsați lucrurile să evolueze.”

Declarațiile sale vizau în principal tarifele vamale, însă, la reuniunea din Alpii elvețieni, Bessent și alți membri ai administrației Trump au repetat același sfat în aproape toate chestiunile care îl priveau pe președintele american.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.