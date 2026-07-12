Cu toții s-au prăbușit în timp ce erau în rapel pe versant, după ce pitonul în care erau ancorați s-a desprins din perete. Nimeni nu își explică de ce erau prinși în aceeași ancoră. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și ucidere din culpă. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Cei patru iubitori ai muntelui participau la o tură de scrambling, adică o activitate nu atât de solicitantă și, teoretic, nici atât de periculoasă ca alpinismul.

Se aflau pe Peretele Albișoarelor, o zonă de alpinism din masivul Caraiman. Erau legați între ei cu o coardă, iar toți patru erau prinși în același punct de ancorare. Un piton înfipt în stâncă, ce s-a smuls la un moment dat din perete. Astfel, victimele au căzut în gol 20-25 de metri, apoi a urmat o a doua alunecare pe teren stâncos, pe o lungime de 10-15 metri.

Salvamontiștii care au ajuns în zonă sunt îngroziți.

Andrei Dascălu, Salvamont Prahova: „Cele patru persoane s-au asigurat în același punct, care a cedat, o asigurare neinspirată, o greșeală. După ce a cedat ancora au căzut toți, în cădere, victimele s-au lovit de stânci una de cealaltă probabil, deci a fost așa, un amalgam, o situație pe care foarte rar am întâlnit-o”.

Pentru salvarea lor a început o cursă contra cronometru la care au participat forțe impresionante în teren, dar și patru elicoptere.

Sorin Arba, pilot elicopter: „Intervenția a fost una dificilă, având în vedere și relieful frământat, zona foarte înalta. Colegii care au intervenit primii au avut parte și de o aversa de ploaie”.

Primii recuperați au fost bărbații: unul în vârstă de 27 de ani, din Zărnești, unul de 44 de ani, din Iași, și un altul de 51 de ani din București. Acesta era și ghidul grupului. Răniții sunt acum internați în spitale din Brașov și București.

Romeo Boancă, medic coordonator SMURD: „Una era cu leziuni mai ușoare, policontuzionată, celelalte două victime, cu traumatisme craniocerebrale si traumatisme toracice, cu plagi, o stare destul de gravă”.

Din păcate, pentru femeia de 36 de ani nu a mai fost vorba despre o operațiune de salvare, ci despre una de recuperare. Antonia era medic stomatolog la o clinică din București, iar din fotografiile postate de ea pe rețelele sociale se vede că adora muntele. Deasupra uneia dintre ele scrisese: „Este o lumină care nu se va stinge niciodată”.

Dr. Răzvan Boberis, colegul Antoniei: „Cel mai bun endodont pe care l-am cunoscut vreodată. Este o mare pierdere pentru noi, pentru pacienți, pentru societate. Un om dedicat, pasionat și corect. Mult prea corect pentru lumea noastră, Dumnezeu să o odihnească în pace!”

După incidentul de sâmbătă, poliția s-a autosesizat.

Cătălin Mocanu, purtător de cuvânt IPJ Prahova: „Politistii desfasoara verificari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentului in cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa”.

Salvamontiștii încearcă și ei să înțeleagă cum a fost posibilă nenorocirea după ce pitonul în care erau ancorate victimele s-a desprins.

Sergiu Frusinoiu, Salvamont Prahova: „Era o capcană pentru că era un piton foarte scurt care nu putea să țină sarcini foarte mari.”

Reporter: „Pitonul a rămas pe coardă, a fost găsit?”

Sergiu Frusinoiu: „Da, a fost predat poliției.”

Andrei Dascălu, Salvamont Prahova: „Un caz destul de rar in istoria salvarii montane, patru victime grav simultan, echipamentul era corespunzator, oamenii nu erau neaveniti. Ghinion sau neatentie, nu pot sa-mi dau seama, se vor stabili circumstantele ulterior”.

Cei patru sunt membri ai Clubului Alpin Român. Fără să comenteze cele petrecute pe munte și ancheta în curs, clubul deplânge tragedia petrecută și spune că aceasta „ne reamintește tuturor că muntele rămâne un mediu periculos, pe care trebuie să îl tratăm întotdeauna cu respect și realism”.