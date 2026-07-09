Miercuri, la peste 1.800 de metri altitudine, termometrele au coborât sub 10 grade Celsius.

Frigul i-a luat pe nepregătite pe turiști. Au fost probleme în special pentru un grup de adolescenți polonezi, veniți în excursie în Bucegi. Meteorologii avertizează că, până la sfârșitul săptămânii, vremea se tot răcește.

La Vârful Omu, s-au înregistrat 5 grade, la prânz. Iar seara, temperatura a coborât până la 3 grade. Dar ceața și vântul tăios au amplificat senzația de frig. Asta a pus în dificultate un grup de copii și adolescenți polonezi, veniți în excursie, în Bucegi.

Un adolescent a avut nevoie de ajutor

Epuizat și înfrigurat, unuia dintre adolescenți i s-a făcut rău, iar însoțitorii grupului au sunat după ajutor. Tânărul de 17 ani a fost coborât de pe munte cu un elicopter SMURD. Ceilalți au fost însoțiți de salvamontiști până la Cabana Piatra Arsă, unde au putut să se adăpostească în siguranță.

Meteorologii spun că e posibil ca în zonă să se atingă 0 grade Celsius, în zilele ce urmează. Și se așteaptă inclusiv la ninsoare.

Cu cer înnorat, ploaie măruntă și rafale de vânt rece, Brașovul a trecut ieri printr-o zi de toamnă. Deși termometrele arătau 18 grade, temperatura resimtiță la prânz a fost de cel mult 16 grade. Turiștii veniți complet nepregătiți au fost nevoiți să improvizeze.

Cu pălărie de soare, sandale de plajă și spatele gol, aceste englezoaice fac haz de necaz. Aceste turiste din Spania nu se îndură să cheltuiască bugetul de vacanță pe un pulover sau măcar o eșarfă. Au găsit altă soluție:

Turistă: Ca cepele! Ne îmbrăcăm precum cepele!

La Păltiniș, vântul tăios a făcut ca temperatura resimțită să fie de 13 grade Celsius. Deși veniți pentru răcoare, turiștii au căutat prin bagaje haine mai groase.

Alții s-au bucurat că pot face mișcare, fără să nădușească. 7 grade arătau termometrele la prânz la Bâlea Lac, în munții Făgăraș.

De altfel, aproape toată țara s-a aflat miercuri sub cod galben de vânt, instabilitate atmosferică și averse de ploaie.