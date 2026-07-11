La locul accidentului au fost mobilizate nu mai puțin de patru elicoptere: trei SMURD de la Brașov, Caransebeș și Târgu Mureș și un Black Hawk de la București.

Alarma s-a dat sâmbătă la ora 15. Departamentul pentru Situații de Urgență anunța că patru persoane s-au prăbușit 10 metri după ruperea corzii de asigurare.

Alpiniștii, trei bărbați și o femeie, coborau pe Peretele Albișoarelor, o zonă de alpinism aflată pe partea nordică a Caraimanului. Erau în rapel pe Albișoara Brâului, una dintre cele șapte văi de cățărare.

Traseul are un grad de dificultate 2A, adică mediu-ușor, însă este foarte periculos, deoarece este extrem de abrupt și nu poate fi bine asigurat. Și tocmai din această cauză, după ce coarda lor s-ar fi rupt, traumatismele suferite în cădere au fost serioase pentru unii dintre cei trei bărbați, fatale pentru femeia care era pe munte alături de ei.

Pentru că zona este greu accesibilă, pentru recuperarea victimelor a fost nevoie de sprijin aerian. Salvatorii au mers acolo cu patru elicoptere, iar orașul Bușteni a devenit nodul principal de desfășurare a operațiunii.

După două ore și jumătate de la producerea accidentului, pe stadionul din Bușteni a fost adusă deja prima victimă, un bărbat care a coborât din elicopter „pe picioarele lui”, fiind preluat apoi de medicii din ambulanță.

La ora 18 a fost adus cel de-al doilea bărbat, care a fost transferat din elicopter în salvare cu targa. Cea de-a treia victimă, tot un bărbat, era vădit afectată și se deplasa cu greu.