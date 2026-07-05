Un bărbat și o femeie din București nu au mai putut înainta pe un traseu din Jepii Mici și au sunat după ajutor. Oamenii au fost preluați de un elicopter SMURD.

Tot pe calea aerului a fost salvată și o altă turistă, care s-a lovit la genunchi. Femeia, găsită de o patrulă salvamont, a fost transportată la un echipaj medical, unde a primit îngrijiri.

Salvamontiștii spun că recuperarea terestră ar fi avut mai multe riscuri, mai ales că se lăsa întunericul. Atunci când urcăm pe munte, autoritățile recomandă să alegem trasee adaptate pregătirii noastre fizice și să pornim la drum devreme.