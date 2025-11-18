Tânără din județul Alba, hărțuită și amenințată cu moartea pe stradă de un bărbat. Nu a fost pentru prima dată

18-11-2025 | 17:27
O tânără din Alba a cerut ajutorul poliției după ce a fost hărțuită și amenințată cu moartea de un bărbat care voia să o violeze! Agresorul, un bărbat de 31 de ani, a fost reținut, iar victima a obținut un ordin de protecție provizoriu.

Alexandra Clej

Bărbatul, de loc din Teiuș, a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat-o de mai multe ori pe femeia în vârstă de 30 de ani. Oamenii legii spun că făcuse o adevărată obsesie pentru aceasta.

Nu era prima dată când individul îi cerea victimei să întrețină relații sexuale cu el și o amenința cu acte de violență și chiar cu moartea dacă îl refuza.

Ieri, când a întâlnit-o din nou pe stradă, agresorul ar fi trecut iar la amenințări, iar femeia, speriată că situația ar putea degenera, a mers la poliție și a depus plângere.

Oamenii legii l-au identificat rapid și l-au reținut pentru 24 de ore. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru amenințare.

