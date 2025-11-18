Accident grav în Capitală. Patru pietoni au fost răniți, după ce două autoturisme s-au ciocnit, lângă o staţie de autobuz
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală.
”La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia Bd. Uverturii cu Str. Apusului. Potrivit primelor informaţii, în accident au fost implicate două autovehicule, iar din impact unul dintre autovehicule a fost proiectat pe trotuar, în zona staţiei de autobuz, unde a lovit 4 pietoni şi două autovehicule staţionate”, anunţă Brigada Rutieră.