Metrorex își mută sediul central după evacuarea din Palatul CFR. Angajații, relocați unde au stat ”aurolacii lui Băsescu”

Metrorex își mută cei aproape 200 de angajați TESA din Palatul CFR, după somația de evacuare. Directorul general și alți salariați vor lucra în clădirile de la Depoul Ciurel și alte depouri din Capitală.

Club Feroviar a dezvăluit că Metrorex va fi nevoit să își mute sediul central din Palatul CFR, clădire pe care o ocupă încă din anii 1970. Decizia vine după somația transmisă de Grup Exploatare și Întreținere (GEI) Palat CFR, în contextul scandalului legat de acordarea „sporului de metrou” și către angajați care nu lucrează efectiv în subteran.

Unde se mută cei 200 de angajați TESA

Cei aproape 200 de angajați TESA ai Metrorex, inclusiv directorul general Mariana Miclăuș, vor fi relocați la trei depouri din București, aflate în administrarea companiei.

Cea mai mare parte dintre salariați, aproximativ 80 de persoane, vor fi transferați la Depoul Ciurel, situat pe Șoseaua Virtuții nr. 26A, Sectorul 6. Aici, într-o clădire de tip hotel, cu regim parter plus două etaje, vor fi amenajate birouri pentru conducerea Metrorex și pentru alte servicii administrative. În prezent, clădirea găzduiește Serviciul medicina muncii și Serviciul protecția muncii.

Depoul Ciurel, clădire cu istorie controversată

Imobilul de la Depoul Ciurel are un trecut aparte. În perioada 1996-2000, pe vremea când Traian Băsescu era ministru al Transporturilor, clădirea a fost folosită pentru a adăposti persoanele fără adăpost din Gara de Nord, cunoscute la acea vreme sub denumirea de „aurolaci”. Deși au primit hrană și condiții decente, mulți dintre aceștia au vandalizat spațiul, iar inițiativa s-a dovedit un eșec.

O mutare cu impact în organizarea Metrorex

Restul personalului TESA va fi relocat în alte două depouri din Capitală, urmând ca relocarea completă să fie finalizată până la sfârșitul anului 2025. Mutarea marchează o schimbare majoră în organizarea administrativă a companiei, care până acum a avut sediul central în Palatul CFR, la etajul 9 al Ministerului Transporturilor.

