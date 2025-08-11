Anchetatorii analizează posibila fisură care a dus la prăbușirea avionului de la Arad. Detalii importante ies la iveală

Stiri actuale
11-08-2025 | 08:03
Anchetatorii încearcă să afle circumstanțele accidentului aviatic de la Arad din weekend, care a dus la moartea pilotului și a unui tânăr de 18 ani.

autor
Adrian Crăciunoiu,  Emanuela Băluș

Au apărut și imagini din momentul tragediei. O cameră a surprins ultimele secunde de dinaintea impactului.

La câteva sute de metri de locul prăbușirii, investigatorii au găsit obiecte personale și un buletin, semn că în aparatul de zbor ar fi putut apărea o fisură. Resturile epavei au fost ridicate pentru expertize amănunțite.

Momentul accidentului aviatic

Avionul pilotat de Vlad Zgărdău vine în picaj și se izbește în plin de asfaltul din curte, lângă zidul unei hale. Este cuprins instant de flăcări, iar la locul impactului se ridică un nor gros de fum. Alertați de zgomotul asurzitor, agenții de pază au dat alarma.

Luni, specialiștii de la Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile au ridicat ce a mai rămas din epavă.

Surse din anchetă nu exclud ca avionul să fi lovit o pasăre, iar motorul să se fi oprit sau, din motive încă neelucidate, să fi pierdut din portanță și să fi intrat în picaj.

La aproape 300 de metri de locul prăbușirii, anchetatorii au găsit mai multe obiecte personale și un buletin. Așadar, este posibil ca în avion să fi apărut o fisură ori geamul de la carlingă să se fi ridicat în timpul zborului.

Vlad Zgărdău avea peste 20 de ani la manșă și a zburat la mai multe companii. Tânărul de 18 ani, care a murit alături de el și îl chema tot Vlad, visa și el să fie aviator.

Vlad postase în urmă cu mai puțin de o lună un mesaj de condoleanțe pentru prietenul său Sorin Bochiș, care a murit în accidentul aviatic de la Orăștie, din luna iulie. Și acesta fusese pilot, inițial de supersonice, apoi de linie.

„Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești”, un citat din Saint-Exupéry, postat atunci de Vlad Zgărdău, cel descris de prieteni ca un om care nu putea să trăiască fără zbor.

Ofelia Bochiș, soția lui Sorin Bochiș: „Erau niște oameni, în primul rând, veseli, plini de viață, oameni curajoși. În mâinile lor au stat, de-a lungul timpului, sute de mii de vieți. Cu o lună înainte, fusese Sorin la Șiria și au făcut un zbor împreună, Sorin era în avionul albastru și Vlad în Zodiacul cu care a căzut. Nici nu îmi vine să rostesc cuvintele astea.”

Un altar improvizat, cu zeci de lumânări aprinse și buchete de flori, a fost ridicat duminică seara la intrarea în fosta fabrică de vagoane din Arad.

Prieteni, rude, dar și oameni care nu i-au cunoscut pe cei doi au mers acolo să se reculeagă.

Părinții lui Vlad, băiatul care și-a pierdut viața alături de mentorul său, au așezat și ei o fotografie făcută de fiul lor, chiar la ultimul zbor.

Femeie:Era unul dintre cei mai faini oameni pe care i-am cunoscut și nu se aștepta nimeni la această tragedie.”

Femeie:Nu îl cunoșteam, am venit că așa am simțit, nu trebuie să-i cunoști ca să te rogi pentru sufletele lor și să-ți pară rău că s-au pierdut două vieți.”

Potrivit experților, în zona în care s-a prăbușit avionul, curenții termici sunt foarte puternici. Aceștia se formează mai ales în zilele călduroase.

Szolt Tamas, instructor pilot pensionar:Dacă au stat în termică 150-200 de metri, trebuie să fie suficient pentru scoaterea avionului din vrie. Probabil erau sub limită și erau și pe spate, că așa a ajuns cu roțile în sus.”

După terminarea anchetei, epava avionului va fi dusă la aerodromul din Șiria.

Sursa: Pro TV

avion, avion prabusit, accident aviatice,

Dată publicare: 11-08-2025 07:55

