Cazuri revoltătoare la Spitalul din Constanța. Doi copii au ajuns în moarte cerebrală după ce au ieșit din mâinile medicilor

10-01-2026 | 19:20
Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.

Ina Popescu,  Valentina Neagu

Amândoi au fost aduși la urgențe cu dureri abdominale, dar după intervenţiile chirurgicale au apărut complicaţii grave, susţin rudele hotărâte să facă sesizări la Colegiul Medicilor. Deocamdată, spitalul a transmis că, sunt deschise anchete.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Băiatul de doi ani acuza de mult timp dureri de burtă, dar pe 17 decembrie a ajuns la Spitalul Judeţean din Constanța cu dureri crunte. După mai multe investigaţii care nu au fost concludente, cu dureri insuportabile, copilul a fost internat la Terapie Acută şi în urma unui Computer Tomograf i s-a pus diagnosticul de volvulus intestinal cu necroză - adică răsucirea intestinelor - şi copilul a fost operat de urgenţă. Dar situaţia s-a înrăutăţit în continuare.

Valeriu Briceag, tatăl băiatului de 2 ani: De când a ajuns la terapie intensivă am putut să-l vedem abia după 2 ore şi jumătate, iar doamnele care au fost cu el imediat după ce a ieşit din blocul operator ne-au spus pe un ton destul de răstit: este foarte grav!"

Tatăl copilului spune că băiatul a făcut septicemie și disfuncție multiplă de organe. Dar şi că în primele zile după operaţie - pentru că era weekend - nu s-a făcut nicio investigație neurologică, pentru a vedea dacă septicemia i-a afectat creierul.

Valeriu Briceag, tatăl băiatului de 2 ani: „Pe toată perioada zilei de sâmbătă a fost văzut doar dimineaţă de un medic, în rest doar asistenta de serviciu. Ce am observat şi ne-a atras atenţia şi nemulţumirea la această dnă medic rezident e faptul că a oprit brusc injectomatul în care se administra noradrenalina fiind iritată de discuţia despre un posibil transfer".

Ulterior, băieţelul a fost transferat, în Capitală, la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde medicii au declarat oficial moartea cerebrală.

Prin intermediul unui avocat, tatăl copilului urmează să facă sesizări către Colegiul Medicilor şi Ministerul Sănătăţii.

Corespondent PROTV: „Reprezentanţii Spitalului Judeţean din Constanța ne-au transmis că, până la acest moment, familia copilului în vârstă de doi ani nu a depus nicio reclamație la spital. Dar că vor fi efectuate verificări interne."

Al doilea caz, asemănător

Din păcate cazul nu e singular. O fetiţă de 6 ani este şi ea în moarte cerebrală la Grigore Alexandrescu, după ce a fost operată tot la Spitalul Judeţean Constanța, de apendicită.

Florentina Iancu, mama fetiței de 6 ani: „Am observat că se învineţeşte din ce în ce mai mult la față. A luat-o la palme, să vadă dacă are vreo reacţie, au luat-o, au dus-o în sala de operatoriu, au resuscitat-o, au intubat-o. Fetiţa s-a trezit din sedare. Dna doctor a decis să-i scoată ventilatorul, i l-a scos şi i-a pus oxigen şi atunci a făcut edem facial şi toracic. I-a distrus şi traheea, şi stopul cardiac şi edem cerebral, de când am venit aici la Bucureşti doctorii nu i-au dat şanse la viaţă."

Şi în acest caz părinţii vor depune plângeri la adresa felului în care au acţionat medicii din spitalul judeţean Constanța. Deocamdată, reprezentanţii unităţii medicale nu au oferit un punct de vedere.

Sursa: Pro TV

