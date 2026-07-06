Scăderi semnificative se înregistrează și în ceea ce privește emiterea de vouchere, cu un recul de 8,8%, la cinci luni, față de 2025, informează Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

Valoarea voucherelor achiziționate de angajatori s-a redus, în primele cinci luni din 2026, cu 8,8% față de aceeași perioadă din 2025, aproximativ 7% în medie, la nivelul lunilor analizate, în timp ce valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a micșorat cu 61,6%, de la 557,1 milioane de lei, în 2025, la 214,5 milioane de lei, în primele cinci luni din 2026, arată ANAT, care are la bază datele furnizate de Ministerul Finanțelor.

Diferența este explicată și de modificările aduse sistemului voucherelor de vacanță începând cu acest an. Deși valoarea nominală a voucherelor a fost redusă la jumătate, impactul este amplificat de restrângerea numărului de beneficiari, prin limitarea acordării voucherelor la salariații cu venituri nete sub 6.000 de lei, precum și de faptul că o parte dintre instituțiile publice au ales să nu mai acorde deloc vouchere. În aceste condiții, reducerea moderată a ritmului de achiziție a voucherelor de către angajatori este însoțită de o diminuare mult mai accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie, susțin reprezentanții asociației.

ANAT: Reducerea voucherelor afectează direct industria turismului

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deși emiterea voucherelor de vacanță a înregistrat o scădere relativ redusă, de aproximativ 9%, decontările către unitățile turistice s-au diminuat cu peste 61% în primele cinci luni ale anului. Trebuie să ținem cont că, în 2025, deja valoarea voucherelor scăzuse de la 1.600 la 800 de lei. Deci scăderea în continuare a valorii voucherelor acordate reprezintă un adevărat semnal de alarmă. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari și decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie. Acest declin afectează direct lichiditatea operatorilor din turism și reduce efectul economic pe care acest program l-a generat în ultimii ani”, a declarat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT.

Cel mai alarmant semnal reiese din zona decontărilor de către unitățile afiliate. Dacă, în primele cinci luni din 2025, valoarea decontată se ridica la peste 105 milioane de euro, în 2026 ea s-a redus la mai puțin de 41 de milioane de euro, ceea ce reprezintă o prăbușire de aproape 62%.

Scăderea medie a fost de 60,3%, raportat la fiecare lună în parte, cea mai accentuată fiind în luna mai: 70,3%. În același timp, emiterea de vouchere a cunoscut, în primele cinci luni din 2026, un recul valoric de 8,8% (de la 221.051.228,33 lei în 2025). Tichetele cu valoare înjumătățită stimulează prea puțin interesul pentru achiziția de vacanțe în România, atrag atenția oficialii ANAT.

Industria cere un sistem de vouchere mai eficient și extins

„Voucherele de vacanță reprezintă, înainte de toate, o măsură cu un important rol social. Ele oferă angajaților, în special celor cu venituri mai mici, șansa de a beneficia de concedii în România, contribuind la refacerea capacității de muncă, la starea de bine și la un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală. În același timp, acest mecanism susține dezvoltarea economiei și oferă predictibilitate investițiilor din industrie”, spune Adrian Voican.

În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții, cu o valoare cumulată de circa 6 miliarde de euro, iar menținerea unui nivel constant al cererii este esențială pentru finalizarea și valorificarea acestora.

De asemenea, voucherele contribuie la creșterea gradului de ocupare a structurilor de cazare pe tot parcursul anului, inclusiv în extrasezon. La începutul anului 2026, de exemplu, gradul mediu de ocupare al hotelurilor a fost de doar 25%, ceea ce evidențiază importanța acestui instrument pentru sectorul turistic.

„Industria turismului susține un sistem al voucherelor de vacanță mai eficient, mai bine adaptat realităților economice și extins într-o măsură mai mare către angajații din mediul privat. Este relevant și faptul că acest model a fost recunoscut la nivel internațional, fiind menționat de OCDE pentru impactul și bunele practici demonstrate într-un context global al programelor similare. Această recunoaștere confirmă că voucherele de vacanță nu reprezintă doar un beneficiu pentru salariați, ci și un instrument eficient de dezvoltare economică și de susținere a turismului românesc”, precizează Adrian Voican.