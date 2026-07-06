Liam Jefferies a început să simtă furnicături și o ușoară slăbiciune în picioare în mai 2025. Până atunci, fusese un bărbat sănătos și activ, astfel că, la început, a crezut că nu este nimic grav. Însă slăbiciunea s-a agravat rapid și a început să se împiedice tot mai des, potrivit Mirror.

„Simțeam un fel de furnicături pe picior și îmi agățam mereu talpa de pământ”, spune bărbatul în vârstă de 34 de ani. „Și, de acolo, lucrurile au evoluat destul de repede, până în punctul în care îmi era foarte greu să-mi folosesc piciorul stâng.”

Vara trecută, ieșise la plimbare cu prietenii și le-a povestit despre furnicături și despre faptul că își pierde tot mai des echilibrul.

„În mod firesc, am râs de el, așa cum fac prietenii adevărați”, spune Faye Couret-Wilson, cea care a lansat ulterior o campanie GoFundMe pentru Liam, după ce a aflat adevărul din spatele simptomelor sale.

Liam, care locuiește în Essex și lucra într-un birou de pe Savile Row, și-a dat rapid seama că senzația de furnicături se extindea spre brațe și mâini, în timp ce mobilitatea sa se deteriora într-un ritm alarmant.

„În doar câteva luni am ajuns să folosesc un baston, apoi un cadru de mers și, în cele din urmă, un scaun cu rotile”, spune el.

Simptomele au evoluat rapid și i-au schimbat complet viața

În scurt timp, gesturile de zi cu zi, pe care le considera firești, au devenit adevărate provocări.

„Ajunsesem să nu mă mai pot ridica dintr-o poziție așezată și acest lucru mi-a afectat foarte mult picioarele. Când ești o persoană sănătoasă, nu îți dai seama cât de mare poate fi impactul unui astfel de lucru”, spune el.

„Chiar și ceva atât de simplu precum mersul cu trenul până la Londra, pentru a ajunge la serviciu, devenise foarte dificil.”

Efectele asupra vieții sale au fost aproape instantanee. La scurt timp după apariția simptomelor, Liam a cerut sfatul medicilor, începând o luptă de zece luni pentru a afla ce se întâmplă cu el. În cele din urmă, a primit diagnosticul de boală a neuronului motor (MND), o afecțiune rară și gravă, care afectează sistemul nervos și scurtează speranța de viață.

Zece luni de investigații până la diagnosticul devastator

Pentru că nu există un test unic care să confirme boala neuronului motor, medicii au petrecut luni întregi eliminând alte afecțiuni posibile.

„A fost un proces de excludere și, pentru o perioadă, a existat o speranță că ar putea fi vorba despre o altă boală, numită MMN, o neuropatie care poate imita simptomele bolii neuronului motor, dar care este tratabilă”, spune Liam.

El a urmat două serii de tratament pentru MMN, însă acestea nu au dat rezultate, iar medicii au putut confirma diagnosticul.

În martie 2026, la doar 34 de ani, Liam a aflat că suferă de boala neuronului motor.

„Am mers la spitalul din Londra și, în ziua aceea, știam că voi primi un răspuns”, spune el.

Deși diagnosticul a fost devastator, Liam mărturisește că faptul că a aflat, în sfârșit, cu ce se confruntă i-a oferit un sentiment de certitudine.

„Îmi este greu să folosesc cuvântul «ușurare», dar mi-a dat un fel de încheiere, pentru că speranța este cea care te distruge. Mi-a oferit ceva concret asupra căruia să mă concentrez.”