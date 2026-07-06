O să plouă în vest, în nord-vest și în centru, dar apar câteva averse și în celelalte zone ale țării.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi destul de însorită, cu temperaturi mai ridicate decât ieri și 31 de grade prin Băragan. Mai spre seară apar ceva înnorări și e posibil să vină o ploaie rapidă, trecătoare.

Și în Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai încălzește puțin față de ieri. Temperaturile urcă și aici pănă la 31 de grade, iar în a doua parte a zilei sunt anunțate câteva averse, dar pe suprafețe restrânse.

Ploile apar sporadic și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, iar asta se întâmplă după orele amiezii. Până atunci avem soare, vreme bună și temperaturi în creștere față de ieri. Pe aici se vor înregistra cel mult 27...28 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș temperaturile mai câștigă vreo 2...3 grade față de ziua trecută. Atmosfera devine instabilă. Apar averse destul de consistente. Vor fi condiții de grindină și vijelii, iar cantitățile de apă pot trece de 20...30 de litri pe metru pătrat.

Instabilitatea crește după amiaza și în vestul României. Sunt anunțate mai multe perioade cu ploi zgomotoase. Se intensifică și vântul, iar în unele zone se pot produce vijelii. Se face mai cald decât ieri. În Banat se vor atinge 30...31 de grade, la umbră.

În Transilvania este răcoare dimineața, în special în depresiuni. Apoi atmosfera se încălzește treptat. Temperaturile urcă pănă la 28 de grade în vestul provinciei, dar mai târziu vin și ploile. Vorbim TOT despre averse, însoțite de tunete, fulgere și rabufniri ale vântului.

Și în Oltenia s-ar putea să vină o aversă-două, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie vreme frumoasă. Temperaturile mai cresc un pic și aici. Ajung pe la 32 de grade- aceasta este cea mai ridicată valoare care se atinge astăzi în zona României.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile sudice. Urmează o amiază câlduroasă, cu maxime de 31 de grade. Mai târziu apar și câteva serii de averse, mai ales în dealurile Munteniei, dar atmosfera se liniștește după lăsarea nopții.

Vremea în București

Se mai încălzește și în zona Capitalei. Temperatura urcă până la 31 de grade. Avem soare în cea mai mare parte a zilei, dar spre seară e posibil să vină și o ploaie rapidă, trecătoare. Urmează o noapte plăcută cu 18 grade în centru și 15 grade la periferie.

Vremea la munte

La munte vremea se schimbă după orele prănzului. Se înnorează și apar mai mullte reprize cu ploi zgomotoase, destul de consistente. Vântul bate mai tare pe creste, iar în perioadele cu instabilitate s-ar putea să fie vijelii.

Vremea pe litoral

Pe litoral găsim vreme frumoasă aproape toată ziua, dar mai pe seară e posibil să vină o ploaie de scurtă durată și aici. Temperaturile, puțin mai ridicate decât ieri, ajung la 29 de grade. Apa mării are în jur de 24 de grade.