Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil: „Soacra mi s-a părut impertinentă”

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de poliția din Voluntari după ce i-ar fi trimis un mesaj de amenințare cu moartea fostei sale partenere, Oana Mizil.

autor
Andreea Marinescu,  Daniel Nițoiu

Speriată, aceasta l-a reclamat, iar autoritățile au emis un ordin provizoriu de protecție pentru cinci zile. În urmă cu patru ani, cei doi au mai trecut printr-un episod violent, în urma căruia s-au și separat.

Corespondent ProTV: „Potrivit Poliției Voluntari, Oana Mizil a sunat la 112 în jurul orei 15:00 și a precizat că, în timp ce se afla la locuința ei din orașul Voluntari, a fost amenințată cu acte de violență de Marian Vanghelie. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că există un risc iminent, așa că i-au interzis fostului primar să se apropie de Oana Mizil la o distanță mai mică de 200 de metri în următoarele 5 zile.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele lui Vanghelie pentru amenințare și i-au amintit fostei sale partenere că poate să ceară inclusiv monitorizarea acestuia cu o brățară electronică. Oana Mizil a refuzat această măsură suplimentară de protecție.

Versiunea lui Marian Vanghelie

Contactată de Știrile ProTV, fosta deputată nu a dorit să ofere amănunte. La rândul său, fostul primar povestește că a avut o discuție mai aprinsă cu fosta sa soacră, nu cu Oana Mizil.

Marian Vanghelie: „M-am dus să văd fetița. Doamna Oana nu era acasă, nici nu avea ce să se întâmple. Ea a sosit după ce a venit poliția. Și am avut un dialog puțin obraznic cu mama doamnei Oana, cum s-ar zice, soacra. Mi s-a părut impertinentă și am fost obraznic. Dar noi nu eram unul lângă altul, eu eram afară în fața porții și doamna la o distanță de 10 metri. «Obraznică cu telefonul, ce mă filmezi, doamnă?» Zic, «Vreau să văd fetița.» Ok, m-am enervat că era și o mașină de-a mea acolo în curte și zic «Dă-mi cheia să-mi iau mașina.» Și aici a fost toată chestia, a venit poliția. Avocații mei se uită, vom ataca asta în instanță și dacă domnul polițist și-a depășit puțin atribuțiile.”

Urmările legale

În iulie 2021, Oana Mizil și Marian Vanghelie au mai trecut printr-o ceartă. Și atunci a fost emis un ordin de protecție provizoriu, după ce Oana Mizil s-a ales cu răni minore la o mână. Ulterior, s-a împăcat cu fostul primar, însă relația lor nu a rezistat.

Potrivit Codului Penal, dacă Marian Vanghelie va fi găsit vinovat pentru amenințare, riscă închisoarea de la 3 luni la un an sau o amendă.

Sursa: Pro TV

Etichete: ordin de protecție, marian vanghelie, oana mizil,

Dată publicare: 01-09-2025 19:43

