Surse: Marian Vanghelie, un nou dosar penal, după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe Oana Mizil

Fostul primar Marian Vanghelie este cercetat într-un nou dosar penal, după ce fosta sa parteneră, Oana Mizil, ar fi cerut ajutorul poliției pentru că acesta ar fi amenințat-o cu moartea, au precizat surse judiciare pentru Știrile Pro TV.

Incidentul a avut loc duminică, 31 august, în jurul orei 15:19, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin numprul de urgență 112 de către o femeie, ”cu privire faptul că, în cursul aceleiași zile, în timp ce se afla la locuința sa din orașul Voluntari, a fost amenințată de fostul concubin cu acte de violență”.

”Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate si a completării formular evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, a reieșit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecție provizoriu.”, se arată într-un comunicat al polițiștilor.

Potrivit surselor, este vorba despre Marian Vanghelie, care este acum cercetat în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

De asemenea, conform surselor citate, Vanghelie ar fi amenințat-o pe Oana Mizil în mesaje pe aplicația WhatsApp că o omoară, astfel că poliția a emis un ordin provizoriu de restricție pentru fostul primar de 5 zile.

Vanghelie nu mai are voie să se apropie de ea la o distanță mai mică de 200 de metri.

Oana Mizil ar fi fost întrebată dacă vrea și monitorizare cu o brățară electronică, însă a refuzat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













