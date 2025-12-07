Ana-Maria Ciceală, după rezultatele alegerilor din București: „Problemele de pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri”

Stiri actuale
07-12-2025 | 22:13
Ana Ciceală
Inquam Photos / Mălina Norocea

Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa „au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi".

autor
Sabrina Saghin

„Pentru noi, una dintre mizele acestor alegeri a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureştiul, dar şi alte oraşe din România le evită de foarte mulţi ani: costul vieţii, care zdrobeşte familii întregi; criza locuirii, pe care o simte fiecare tânăr şi fiecare părinte; consolidările clădirilor cu risc seismic - o bombă care pică peste capetele noastre, aici, în Bucureşti; un Bucureşti verde pe care vrem să îl construim; un Bucureşti al speranţei, al încrederii şi un vot pozitiv, nu un vot pentru răul cel mai mic", a afirmat ea, după publicarea exit-poll-urilor.

Astfel, a susţinut Ana-Maria Ciceală, campania a fost o ocazie de a aduce un "proiect nou într-o lume politică care a rămas înţepenită în ideile altui secol".

„Astăzi, aceste teme sunt în sfârşit pe agenda oraşului şi vor fi şi pe agenda altor oraşe din România. Asta se datorează vouă, celor care aţi crezut că politica nu trebuie să rămână captivă în temele trecutului (...). Sondajele au observat, chiar dacă au fost folosite pentru a manipula şi chiar dacă prin aşa-zisul vot util ne-au afectat, poate, o să vedem după ce se numără voturile, şi rezultatul de astăzi, anume problemele pe care am reuşit să le punem pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţii oraşului nostru", a arătat candidata SENS.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Citește și
vot
LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, pe locul patru - candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%, iar pe locul cinci - Ana Ciceală - 6%.

Datele sunt valabile pentru ora 19:30. 

Sursa: Agerpres

Etichete: alegeri, vot, ana ciceala,

Dată publicare: 07-12-2025 22:13

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei, organizate în 7 decembrie, a avut duminiă seara o primă reacție oficială după ce rezultatele exit-poll l-au indicat pe el ca fiind câștigător.

LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT. Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025. Marcel Ciolacu este noul președinte al CJ Buzău

Cetățenii din mai multe localități din România au fost chemați pe 7 decembrie 2025 la urne pentru alegerile locale parțiale. Marcel Ciolacu este noul președinte al Consiliului Județean Buzău.

Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare
Alegeri locale 2025
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare

Bucureștenii și-au ales noul primar al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale organizate după demisia lui Nicușor Dan, care a devenit președintele României în luna mai.

Recomandări
LIVE TEXT: Alegerile din București 2025 s-au încheiat. Primele rezultate oficiale de la AEP
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegerile din București 2025 s-au încheiat. Primele rezultate oficiale de la AEP

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul a avut loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după rezultatele exit-poll: ”Visul vieții mele deja se întâmplă”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei, organizate în 7 decembrie, a avut duminiă seara o primă reacție oficială după ce rezultatele exit-poll l-au indicat pe el ca fiind câștigător.

Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare
Alegeri locale 2025
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare

Bucureștenii și-au ales noul primar al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale organizate după demisia lui Nicușor Dan, care a devenit președintele României în luna mai.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28