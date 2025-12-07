Ana-Maria Ciceală, după rezultatele alegerilor din București: „Problemele de pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri”

Candidata SENS pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ana-Maria Ciceală, a afirmat că problemele de pe agenda publică subliniate în campania sa „au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţi".

„Pentru noi, una dintre mizele acestor alegeri a fost să punem pe masă subiecte pe care Bucureştiul, dar şi alte oraşe din România le evită de foarte mulţi ani: costul vieţii, care zdrobeşte familii întregi; criza locuirii, pe care o simte fiecare tânăr şi fiecare părinte; consolidările clădirilor cu risc seismic - o bombă care pică peste capetele noastre, aici, în Bucureşti; un Bucureşti verde pe care vrem să îl construim; un Bucureşti al speranţei, al încrederii şi un vot pozitiv, nu un vot pentru răul cel mai mic", a afirmat ea, după publicarea exit-poll-urilor.

Astfel, a susţinut Ana-Maria Ciceală, campania a fost o ocazie de a aduce un "proiect nou într-o lume politică care a rămas înţepenită în ideile altui secol".

„Astăzi, aceste teme sunt în sfârşit pe agenda oraşului şi vor fi şi pe agenda altor oraşe din România. Asta se datorează vouă, celor care aţi crezut că politica nu trebuie să rămână captivă în temele trecutului (...). Sondajele au observat, chiar dacă au fost folosite pentru a manipula şi chiar dacă prin aşa-zisul vot util ne-au afectat, poate, o să vedem după ce se numără voturile, şi rezultatul de astăzi, anume problemele pe care am reuşit să le punem pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri dintre votanţii oraşului nostru", a arătat candidata SENS.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a obţinut, duminică, 32,7% din voturile bucureştenilor, iar candidatul PSD, Daniel Băluţă, a fost creditat cu 26,3%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS-Avangarde.

Pe locul trei se plasează Anca Alexandrescu, susţinută de partidul AUR, cotată cu 20,2% din voturi, pe locul patru - candidatul USR, Cătălin Drulă, cu - 12,8%, iar pe locul cinci - Ana Ciceală - 6%.

Datele sunt valabile pentru ora 19:30.

