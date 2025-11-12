Un pacient în sevraj a lovit trei asistente și un brancardier la Spitalul Județean Tulcea. S-au baricadat după o ușă

12-11-2025 | 13:38
A fost scandal, miercuri dimineață, pe holurile Spitalului Județean din Tulcea. Un pacient aflat în sevraj a lovit mai multe asistente și un brancardier. Personalul medical a chemat poliția.

Marius Grama

Scandalul a început în jurul orei șase și jumătate dimineața, la etajul al patrulea al spitalului.

Pacientul, care are aproximativ 55 de ani, a ieșit pe holul secției de Medicină Internă, unde era internat, și a început să țipe și să amenințe pe toată lumea.

Înarmat cu un stativ metalic pentru perfuzii și cu o ploscă, el a lovit trei asistente și un brancardier. Personalul medical s-a retras după o ușă și s-a baricadat, iar un medic a sunat la 112. Polițiștii au ajuns după aproximativ jumătate de oră și l-au imobilizat pe bărbatul agresiv.

El urmează să fie evaluat acum și de un medic psihiatru. Conducerea spitalului spune că bărbatul era în sevraj etanolic și că astfel de incidente sunt destul de frecvente.

Cazul a fost preluat de polițiști, care i-au aplicat pacientului o amendă de 3.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Descoperire macabră în Alba Iulia. Un bărbat a fost găsit mort într-un apartament după o sesizare privind o scurgere de gaze

