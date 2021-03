Alexandru Rafila: „Școlile în București nu trebuie închise”

Alexandru Rafila spune că şcolile în Bucureşti nu trebuie închise, iar autorităţile trebuie să îşi asume ''inacţiunea'' din ultimele trei luni şi măsurile care urmează să fie luate pentru a ieşi din situaţia epidemiologică actuală.

„Şcolile nu trebuie închise. Asta e foarte clar. În ceea ce priveşte carantinarea Capitalei, (...) în momentul în care vom avea suficiente elemente care să ducă la informarea populaţiei legate de necesitatea limitării anumitor tipuri de activităţi, putem discuta. Până acum, nu am avut astfel de informaţii. Mai mult, vedeţi că modul de raportare a incidenţei cumulate este propus să fie schimbat şi să nu ne mai referim la ultimele zile, ci să ne referim la o dată anterioară când se alocă acele cazuri nealocate până în prezent, care intrau în calculul incidenţei cumulate. Deci nu putem să facem aprecieri în măsura în care Ministerul Sănătăţii nu ne informează ca să înţelegem exact situaţia, iar această incidenţă cumulată trebuie să se refere la întreaga zonă metropolitană, să cunoaştem care sunt fluxurile de deplasare, care este gândirea legată de eventuala limitare a unor activităţi", a explicat deputatul PSD Alexandru Rafila, într-o conferinţă de presă, întrebat dacă ar trebui carantinată Capitala, iar şcolile închise, relatează Agerpres.

El a adăugat că PSD a propus soluţiile pentru depăşirea crizei atunci când în Bucureşti incidenţa cumulată a cazurilor de infecţii cu SARS-CoV-2 era de 2,2 - 2,5 la mia de locuitori, iar autorităţile nu au făcut nimic.

„Atunci s-a încercat compromiterea campaniei de vaccinare, au fost tot felul de dezbateri legate de cine s-a vaccinat şi cine nu s-a vaccinat, s-au discutat lucruri care nu aveau nicio legătură cu contextul epidemiologic. Propunerea pe care am făcut-o în moţiunea simplă pe Sănătate, medicii de familie să facă testări cu teste rapide - ieri am văzut că Ministerul Sănătăţii a propus medicilor de familie să se implice în această activitate. De ce acum şi nu acum două luni? Au cumpărat aceste teste rapide în decembrie. Toate chestiunile pe care le-am propus noi nu s-au întâmplat şi ajungem să le discutăm când am depăşit linia roşie. (...) Cei care au adus România în această situaţie trebuie să îşi asume acest lucru - inacţiunea. Sunt acolo să facă ceva, nu să ne explice că cifrele raportate în ţară privind testarea nu sunt bune, că incidenţa cumulată nu este bună şi că nu sunt locuri în spitale. (...) Ministerul Sănătăţii, cu cel care este în fruntea lui sunt cei care au responsabilitatea. Faptul că s-a ajuns în această situaţie trebuie asumat public şi măsurile care se vor lua în perioada următoare trebuie asumate de cei care nu au făcut nimic timp de trei luni", a afirmat deputatul PSD.