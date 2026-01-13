Grevă japoneză la Fabrica de Arme Cugir. Angajații spun că administratorii și directorul ”se cred stăpânii inelelor”

Stiri Sociale
13-01-2026 | 15:58
fabrica de arme Cugir

Angajații Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, acuzând faptul că nu există un contract colectiv de muncă, dar și că administratorii și directorul fabrici ”se cred stăpânii inelelor”.

autor
Cristian Anton

Angajaţii Fabricii de Arme Cugir au intrat în grevă japoneză, protestând astfel faţă de faptul că la nivelul fabricii nu există un contract colectiv de muncă (CCM) şi că, după o discuţie pe acest subiect care a avut loc în octombrie anul trecut, conducerea nu a mai purtat nicio negociere cu angajaţii pe acest subiect.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat pentru News.ro că nu există o revendicare anume pe care directorii şi Consiliul de administraţie să fi respins-o, pentru că nu s-a ajuns la faza de negocieri, ci pur şi simplu şefii „nu se mai comportă a nişte administratori, ci a nişte stăpâni” de când au mandate de 4 ani.

„Motivul protestului este legat de faptul că administraţia, chiar dacă noi am făcut demersurile legale şi în timpul prevăzut de lege, de negociere a contractului colectiv de muncă, am avut o singură întâlnire după solicitarea noastră şi de atunci nu a mai fost nicio convocare. În momentul de faţă contractul colectiv de muncă este expirat, pentru că noi am mai avut o prelungire a lui de un an de zile şi acum societatea este fără contract colectiv de muncă, deşi este obligatoriu. Dar administraţia noastră, de un an şi un pic, de când au mandate pe 4 ani şi Consiliul de administraţie, şi directorul se cred stăpânii inelelor, ei nu mai sunt administratori, sunt stăpâni, aşa se comportă”, a declarat pentru News.ro liderul de sindicat Ioan Neagu.

Fabrica de Arme Cugir are 700 de angajați

Întrebat dacă angajaţii doresc unele schimbări în CCM care nu convin conducerii fabricii, acesta a răspuns: „Nici nu am apucat să ne spunem revendicările, problema e că nici nu am mai apucat să se întâlnim”.

Citește și
oameni ai strazii
Oamenii străzii, cei mai vulnerabili în fața gerului. Asistenții sociali și Poliția i-au căutat pentru a-i duce în adăposturi

Liderul de sindicat a precizat că singura întâlnire pe tema contractului colectiv de muncă a avut loc în luna octombrie.

„Atunci am stabilit o comisie care să actualizeze contratul cu actele adiţionale în cei trei ani care trecuseră de la negociere şi eventualele modificări legislative apărute. Comisia a anunţat că a terminat ce avea de făcut şi tot nu a convocat. Din moment ce am început şi atributul este exclusiv al administraţiei, trebuie să facem petiţie, toată ziua, să negociem?”, a adăugat Ioan Neagu.

Acesta a explicat că a solicitat colegilor să nu înceteze lucrul, dorind ca greva japoneză să fie „un avertisment”.

Fabrica de Arme Cugir are aproximativ 700 de angajaţi, liderul de sindicat precizând că la finalul anului trecut mai mulţi salariaţi care cumulau pensia cu salariul au renunţat la funcţii.

Pagube de 400.000 de euro în urma incendiului de la Fabrica de arme Cugir. Cauza rămâne necunoscută

Sursa: News.ro

Etichete: angajati, fabrica, cugir, grevă japoneză,

Dată publicare: 13-01-2026 15:31

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Oamenii străzii, cei mai vulnerabili în fața gerului. Asistenții sociali și Poliția i-au căutat pentru a-i duce în adăposturi
Stiri Sociale
Oamenii străzii, cei mai vulnerabili în fața gerului. Asistenții sociali și Poliția i-au căutat pentru a-i duce în adăposturi

În mai multe orașe din țară, asistenții sociali au umblat toată noaptea în căutarea oamenilor fără adăpost. Li s-a oferit un loc în centre de stat. Cei care au refuzat, au primit pături, ceai cald și mâncare, să treacă mai ușor peste noaptea geroasă.

An record pentru pensiile private. Cât are în medie un român în conturi la Pilonul 2: ”Plec într-o croazieră”
Stiri Sociale
An record pentru pensiile private. Cât are în medie un român în conturi la Pilonul 2: ”Plec într-o croazieră”

A fost un an record pentru fondurile de pensii administrate privat, Pilon 2. Potrivit datelor oficiale, au obținut un randament mediu de aproape 20 la sută.  

Motivul pentru care se predă limba română la Paris, Berlin și Tokyo
Stiri Sociale
Motivul pentru care se predă limba română la Paris, Berlin și Tokyo

Institutul Cultural Român a lansat, luni, o nouă ediţie a programului de cursuri de limba română pentru străini organizate la Bucureşti pe parcursul anului 2026.

 

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59