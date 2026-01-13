Un nou-născut a murit într-o clinică din Craiova. Plângere penală împotriva personalului

Polițiștii din Dolj au deschis o anchetă penală după decesul unui nou-născut într-o clinică medicală din municipiul Craiova, în urma unei plângeri care vizează presupusa conduită necorespunzătoare a personalului medical.

Sesizarea a fost depusă de un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Craiova, care reclamă faptul că modul în care a fost acordată asistența medicală de specialitate ar fi condus la moartea copilului său. Informația a fost confirmată de Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, transmite news.ro.

„În cursul zilei de ieri, 12 ianuarie, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Dolj au fost sesizaţi prin plângere, de către un bărbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, în care acesta reclamă o conduită medicală necorespunzătoare a personalului din cadrul unei clinici medicale din Craiova, în acordarea asistenţei medicale de specialitate, care ar fi condus la decesul unui nou-născut”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, cu ancheta supravegheată de un procuror, potrivit legii penale.

Pentru stabilirea exactă a cauzelor care au dus la deces, autoritățile au dispus efectuarea unei expertize medico-legale.

