Peste patru miliarde de euro din fonduri europene pentru agricultura românească. Record de absorbție a fondurilor UE

Stiri actuale
13-01-2026 | 15:26
tractor pe camp, agricultura
Shutterstock

Peste patru miliarde de euro au fost livrate de către Comisia Europeană, iar până la finalul lunii ianuarie România va mai încasa peste un miliard de euro, a anunţat marţi ministrul Agriculturii.

autor
Adrian Popovici

"Mulţumesc tuturor colegilor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, APIA şi AFIR pentru implicare în gestionarea fondurilor europene şi direcţionarea acestora către dezvoltarea fermelor româneşti şi creşterea producţiei fermierilor noştri. În conturile României a fost deja virată suma de 4.075.862.964 euro de către Comisia Europeană, iar până la finalul acestei luni vom mai încasa suma de 1.006.710.849 euro", a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Acesta a menţionat că s-a reuşit astfel, pentru anul 2025, un nou record de absorbţie a fondurilor europene pentru agricultura românească, de peste cinci miliarde de euro.

"Vom continua să dezvoltăm fermele româneşti, industria alimentară şi satele României folosind integral toate sursele de finanţare disponibile", a încheiat ministrul.

Mai multe spitale au rămas fără căldură în plină iarnă. Un institut din Capitală a amânat intervențiile chirurgicale

Sursa: Agerpres

Etichete: agricultura, ministerul agriculturii,

Dată publicare: 13-01-2026 15:26

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Bani europeni pentru agricultura românească. Ce sume au la dispoziție fermierii în primele două luni din 2026
Stiri Economice
Bani europeni pentru agricultura românească. Ce sume au la dispoziție fermierii în primele două luni din 2026

Valoarea fondurilor europene pentru investiţii în agricultură şi procesare, în primele două luni ale acestui an, este de aproape 501 milioane de euro.

Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor
Stiri actuale
Fermierii îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea prin care cresc impozitele. Avertismentul agricultorilor

Fermierii din Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cer preşedintelui să nu promulge legea care majorează impozitele din 2026, avertizând că aceasta ar duce la falimentul multor afaceri agricole româneşti, inclusiv ferme de familie şi mici procesatori.

Acord UE pentru noile organisme modificate genetic. Critici: ”Aruncăm agricultorii în brațele marilor corporații”
Stiri externe
Acord UE pentru noile organisme modificate genetic. Critici: ”Aruncăm agricultorii în brațele marilor corporații”

Deputaţii europeni şi statele membre ale Uniunii Europene (UE) au încheiat un acord, în noaptea de miercuri spre joi, în vederea autorizării unor plante rezultate din noi tehnici genomice (NTG) în agricultură, în Uniunea Europeană (UE), relatează AFP.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59