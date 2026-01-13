Peste patru miliarde de euro din fonduri europene pentru agricultura românească. Record de absorbție a fondurilor UE

Peste patru miliarde de euro au fost livrate de către Comisia Europeană, iar până la finalul lunii ianuarie România va mai încasa peste un miliard de euro, a anunţat marţi ministrul Agriculturii.

"Mulţumesc tuturor colegilor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, APIA şi AFIR pentru implicare în gestionarea fondurilor europene şi direcţionarea acestora către dezvoltarea fermelor româneşti şi creşterea producţiei fermierilor noştri. În conturile României a fost deja virată suma de 4.075.862.964 euro de către Comisia Europeană, iar până la finalul acestei luni vom mai încasa suma de 1.006.710.849 euro", a scris ministrul pe reţeaua de socializare.

Acesta a menţionat că s-a reuşit astfel, pentru anul 2025, un nou record de absorbţie a fondurilor europene pentru agricultura românească, de peste cinci miliarde de euro.

"Vom continua să dezvoltăm fermele româneşti, industria alimentară şi satele României folosind integral toate sursele de finanţare disponibile", a încheiat ministrul.

