Alertă în Brăila. Planul Roşu de Intervenţie, activat după ce un autobuz cu 24 de pasageri a ieşit în afara şoselei

23-11-2025 | 22:43
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de călători a ieşit în afara şoselei. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Cristian Matei

La faţa locului au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

Potrivit primelor informaţii, citate de News.ro, toţi cei 24 de pasageri au fost evacuaţi din autobuz.

Patru dintre ei au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului.

”La fața locului au fost alocate 1 autospecială de stingere, 1 descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple ( ATPVM) și 5 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.”, a anunțat ISU Brăila.

”Doi dintre ocupanți, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații amănunțite (acuză dureri lombare). La locul interventiei se mai deplaseaza 2 microbuze si 1 autobuz de la vama Giurgiulesti pentru preluarea pasagerilor”, a mai transmis ISU Brăila.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat în jurul orei 22.30.

Descoperire macabră în toaleta unui tren de pe ruta Iași-București. Poliția a deschis o anchetă

Sursa: News.ro, Pro TV

Dată publicare: 23-11-2025 22:16

