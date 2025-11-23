Alertă în Brăila. Planul Roşu de Intervenţie, activat după ce un autobuz cu 24 de pasageri a ieşit în afara şoselei

Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de călători a ieşit în afara şoselei. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

La faţa locului au fost trimise o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD.

ISU Braila

Potrivit primelor informaţii, citate de News.ro, toţi cei 24 de pasageri au fost evacuaţi din autobuz.

Patru dintre ei au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului.

ISU Braila

”La fața locului au fost alocate 1 autospecială de stingere, 1 descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple ( ATPVM) și 5 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.”, a anunțat ISU Brăila.

”Doi dintre ocupanți, conștienți și cooperanți, vor fi transportați la spital, pentru investigații amănunțite (acuză dureri lombare). La locul interventiei se mai deplaseaza 2 microbuze si 1 autobuz de la vama Giurgiulesti pentru preluarea pasagerilor”, a mai transmis ISU Brăila.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat în jurul orei 22.30.

