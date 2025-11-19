Cetățean străin arestat la domiciliu după ce a încercat să omoare cu cuțitul patru persoane într-un hotel din Brăila

19-11-2025 | 14:09
Un cetățean străin, cercetat pentru tentativă de omor și tentativă de omor calificat, a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, după ce a încercat să omoare cu un cuțit patru persoane într-un hotel din municipiul Brăila.

autor
Mihai Niculescu

Incidentele violente au avut loc în seara de 15 noiembrie, la interval de aproximativ 20 de minute între cele două agresiuni, informează miercuri Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, transmite Agerpres.

Dosarul, declinat la Tribunalul Brăila cu schimbarea încadrării juridice

Potrivit sursei citate, dosarul a fost declinat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, unde suspectul era cercetat inițial pentru tentativă de omor și trei infracțiuni de lovire sau alte violențe, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, care a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor, continuarea urmăririi penale și punerea în mișcare a acțiunii penale.

Două agresiuni succesive cu cuțitul

„În cauză s-a reținut următoarea situație de fapt: în data de 15.11.2025, în jurul orei 23:30, în timp ce se aflau în incinta unui hotel din mun. Brăila, inculpatul M.M.K. a agresat fizic persoana vătămată T.G.W. - cetățean străin, respectiv a tăiat-o cu un cuțit în zona gâtului, cu intenția de a-i suprima viața, fiindu-i provocate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare un număr de 10-12 zile îngrijiri medicale", a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Aproximativ 20 de minute mai târziu, inculpatul a comis o a doua agresiune: „În data de 15.11.2025, în jurul orei 23:50, în timp ce se aflau în incinta unui hotel din mun. Brăila, fiind înarmat cu un cuțit, inculpatul M.M.K. a agresat fizic 3 persoane vătămate (N.A.P., P.L.L. și D.S.P. - cetățeni străini), cu intenția de a-i ucide, provocându-le leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare zile de îngrijiri medicale."

bataie braila
Momentul în care un tânăr de 21 de ani este bătut de trei indivizi, în Brăila. Agresorii au fost reținuți

Arestare la domiciliu, în loc de arestare preventivă

Pe 16 noiembrie 2025, M.M.K. a fost reținut pentru 24 de ore, iar a doua zi procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

„Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila a respins propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila și a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu a inculpatului M.M.K. pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17.11.2025, până la data de 16.12.2025, inclusiv", precizează sursa citată.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 19-11-2025 14:00

