Un bărbat a coborât dintr-un taxi, a intrat în curtea unei familii din Brăila și le-a furat bichonul

O familie din Brăila își caută cățelul, un bichon de trei ani, care a fost furat duminică-noapte din curtea casei de un bărbat.

Scena a fost suprinsă de camerele de supraveghere.

Polițiștii nu l-au identificat încă pe făptaș, iar familia face un apel către cel care vede cățelul să sune la 112.

Pufi, un bichon de trei ani, este bucuria familiei. Aseară, căţelul se juca în curte când un bărbat venit cu un taxi, a intrat pe poartă, l-a luat și a plecat.



Stănel Ilie – proprietarul câinelui: ”Dacă voia să intre-n casă putea că aveam ușile deschise. El a intrat la bucătărie, a deschis doar ușa, doar a privit în bucătărie, a închis-o și a plecat să-l ia pe Pufi”.



Proprietarul bănuiește că și taximetristul este implicat.



Nicoleta Bogdaci – mătușa: ”Domnul care a intrat a fost trimis. Se vede clar pe camere că i se face semn unde să intre”.

Oamenii legii încearcă acum să identifice atât bărbatul care a intrat în curte, cât și taximetristul care l-ar fi ajutat.



Elena Ostache - purtător de cuvânt Poliția Brăila: ”Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat”.

Proprietarii bichonului speră că hoții să fie, iar cățelul să fie returnat cât mai repede.

