Alertă epidemiologică în Dolj, după ce s-au înregistrat 131 de cazuri de hepatita A. Oamenii refuză vaccinarea

01-10-2025 | 13:20
Inquam Photos/ Octav Ganea

Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până acum, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte 384 de persoane.l

Roxana Vlădășel

În aceste condiții, au fost deschise anchete epidemiologice în tot județul, iar medicii încearcă să-i convingă pe oameni să se vaccineze.

În localitatea Amărăștii de Jos, au fost confirmate 27 de cazuri de hepatită A.

Mădălina Mitrulescu, medic de familie: Au fost depistate primele cazuri de hepatită la copii, copii cu vârsta de până în 14 ani, ulterior am înțeles ca au apărut și câteva cazuri sporadice la adulți.

O parte dintre cei infectați au fost internați în spital. Acum, cei sănătoși încearcă să se protejeze.

hepatita a
Șapte focare de hepatită virală acută de tip A, depistate în șase localități din județul Dolj. Recomandările medicilor

Marian Firănescu, viceprimar Amărășții de Jos: A venit din străinătate cumva, în special în Germania. La nivelul localității noastre în toate școlile s-a făcut și dezinsecție și dezinfecție înainte de începerea anului școlar.

Caz similar în Craiova

Direcția de Sănătate Publică Dolj a achiziționat 165 de doze de vaccin antihepatic, pentru adulți și copii.

Roxana Bărboianu, medic epidemiolog DSP Dolj: S-au efectuat anchete epidemiologice, am legătură cu medicii de familie, cu mediatorii sanitari. Deși este un vaccin sigur, reacțiile sunt minime, gen o durere la locul injectării, populația refuză vaccinarea.

Iar în Craiova, 55 de persoane sunt infectate. Hepatita A se mai numește şi boala mâinilor murdare şi este o maladie infecţioasă care se transmite prin consumul de apă, alimente contaminate sau contactul cu o persoană bolnavă.

