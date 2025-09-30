Șapte focare de hepatită virală acută de tip A, depistate în șase localități din județul Dolj. Recomandările medicilor

30-09-2025 | 12:41
Un număr de şapte focare de hepatită virală acută de tip A, cu aproximativ 150 de cazuri şi alte circa 300 de cazuri de contacţi, au fost depistate de medici în judeţul Dolj.

 

autor
Ioana Andreescu

Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Dolj, şase focare sunt de tip comunitar şi au fost depistate în localităţile Amărăştii de Sus, Coţofenii din Faţă, Coşoveni, Ghizdăveşti, Craiova şi Ocolna, iar unul este tip familial şi a fost depistat în Craiova.

Debutul ultimelor cazuri a fost între 8 august şi 15 septembrie.

„În prezent, în judeţul Dolj evoluează un număr de şapte focare de hepatită virală acută de tip A, după cum urmează: focar comunitar în comuna Amărăştii de Sus - 15 cazuri şi 45 contacţi (data debut ultimul caz - 15.09.2025); focar comunitar, comuna Coţofenii din Faţă - 17 cazuri (16 confirmate, 1 infirmat) şi 78 contacţi (data debut ultimul caz - 05.09.2025); focar comunitar comuna Coşoveni - 9 cazuri confirmate şi 60 contacţi (data debut ultimul caz - 18.08.2025); focar comunitar în satul Ghizdăveşti - 6 cazuri şi 15 contacţi (dată debut ultimul caz: 08.08.2025); focar comunitar în municipiul Craiova, str. Râului: 55 cazuri şi 135 contacţi (data debut ultimul caz: 09.09.2025); focar comunitar, comuna Ocolna - 27 cazuri şi 43 contacţi (data debut ultimul caz: 10.09.2025); focar familial în Craiova: 2 cazuri, 8 contacţi", informează DSP Dolj.

Efectuarea anchetei epidemiologice

Totodată, a fost dispusă efectuarea anchetei epidemiologice a cazurilor suspecte cu îndrumarea acestora către Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie "V. Babeş" Craiova, în vederea confirmării/infirmării diagnosticului de hepatită virală acută de tip A, precum şi intensificarea măsurilor de dezinfecţie în focare, prin eliberarea de substanţe clorigene către medicii de familie (1.600 tablete de cloramină).

De asemenea, au fost achiziţionate de DSP Dolj 165 de doze de vaccin hepatitic A adult şi 270 de doze de vaccin hepatitic A pediatric, fiind vaccinaţi un număr de 132 de contacţi (51 de adulţi şi 81 de copii).

Alte măsuri luate în această perioadă au mai constat în instruirea mediatorilor sanitari şi asistenţilor comunitari din judeţul Dolj, în perioada 22-23 septembrie, întâlniri cu reprezentanţi ai populaţiei de etnie rromă în vederea informării privind riscul de transmitere a virusului hepatitic A.

Medicii recomandă populaţiei spălarea frecventă a mâinilor cu apă si săpun înainte de a consuma alimente, după folosirea toaletei, după contactul cu diferite obiecte etc.; utilizarea frecventă a dezinfectantelor de mâini; spălarea fructelor şi a legumelor înainte de a fi consumate; consum de apă potabilă din surse sigure sau consum de apă fiartă şi răcită; alimentele să fie preparate termic si păstrate la temperaturi adecvate; vaccinarea contacţilor (familie, rude, prieteni etc.) cazurilor confirmate cu vaccin hepatitic A prin cabinetul medicului de familie; dezinfecţie cu substanţe clorigene (pardoseli, vase de toaletă, veselă etc.).

Sursa: Agerpres

