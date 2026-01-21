Listat în categoria MOST WANTED, pentru că este considerat extrem de periculos, Costinel Cosmin Zuleam a fost preluat de o escortă înarmată a poliției imediat după ce a coborât din avionul care l-a adus din Bali.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, suspectul considerat artizanul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner în noiembrie 2023, a încercat să scape. Pentru asta, și-a schimbat și înfăţişarea. S-a tuns și și-a vopsit părul.

Corespondent PROTV: „Costinel Cosmin Zuleam a fost localizat în Bali în urmă cu câteva săptămâni, însă poliția din Indonezia a ales momentul, și mai ales a decis când să îl captureze pe fugarul român. Iată că și ei, indonezienii, au apreciat că este extrem de periculos, așa că întreaga procedură de extrădare a durat doar câteva zile, fiind cea mai rapidă procedură de acest gen din ultimii ani.”

Comisar-șef Octavian Dan, IGP: „Avem o bună colaborare cu partenerii externi. În principiu ni se răspunde rapid, inclusiv în acest caz am avut o foarte bună colaborare, astfel că bărbatul în cauză, urmărit internațional a fost adus în fața autorităților judiciare din România.”

De altfel, indonezienii nici nu au mai așteptat escorta poliției române și l-au adus ei la București, la doar șase zile de la capturare. De la aeroportul Otopeni, o escortă înarmată l-a transferat în arestul poliției din Alba.

Ceilalți doi presupuși autori ai crimei au fost capturați în Scoția și în Irlanda de Nord. Atacul de o cruzime de nedescris ar fi fost ticluit chiar de Zuleam, care spera să pună mâna pe bunuri de valoare și pe banii din casa victimei. Au plecat atunci cu o colecție de ceasuri scumpe, iar acum sunt cu toții judecați pentru omor calificat și tâlhărie.

În primă instanță, Costinel Cosmin Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, în timp ce ceilați doi suspecți au primit pedeapsa detențiunii pe viață. Cum sentința Tribunalului Alba a fost atacată, procesul lor este acum judecat la Curtea de Apel Alba Iulia.