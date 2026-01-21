Ambiția președintelui american Donald Trump de a prelua suveranitatea asupra Groenlandei de la Danemarca a neliniștit țările membre NATO și a determinat o regândire a dependenței tradiționale a Europei de Statele Unite în materie de securitate.



Beijingul respinge ideea unei competiții pentru influență

Întrebat dacă Beijingul salută „haosul” legat de Groenlanda, Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, a declarat în conferința de presă periodică de miercuri: „Nu avem intenția să concurăm cu nicio țară pentru influență și nu am face asta vreodată”.

Donald Trump a amenințat că va impune tarife comerciale suplimentare țărilor europene care se opun planului său de a dobândi Groenlanda.

Avertismente europene privind avantajele pentru China și Rusia

Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă și securitate comună, Kaja Kallas, a avertizat că tarifele transatlantice ar fi în avantajul Chinei și al Rusiei, ambele beneficiind de „diviziunile dintre aliați”.

„Suntem angajați în schimburi prietenoase cu toate națiunile, pe baza respectului reciproc și a egalității, și rămânem hotărâți să fim o forță pozitivă, stabilizatoare și constructivă”, a declarat Guo.

Totuși, presa de stat chineză nu s-a abținut de la comentarii pe această temă, îndemnând Europa să-și reevalueze dependența de SUA în materie de securitate.

Europa a devenit excesiv de dependentă de Statele Unite, în timp ce a neglijat cooperarea cu parteneri precum China și Rusia, a scris tabloidul Global Times, susținut de Partidul Comunist aflat la putere, într-un editorial.

Apeluri pentru autonomia strategică a Europei

„Această situație subliniază necesitatea ca Europa să revizuiască natura relațiilor transatlantice și să-și reducă dependența de Statele Unite ca pilon de sprijin pentru securitatea sa”, completează publicația oficială China Daily într-un editorial separat.

Criza din Groenlanda constituie un semnal de alarmă pentru Europa, care trebuie să-și consolideze autonomia strategică și să-și diversifice parteneriatele, potrivit aceluiași comentariu.

„Astfel, Europa se poate asigura că viitorul său nu este impus de dictatul unui bătăuș, ci este modelat de interesele sale colective”, opinează China Daily.

În aceeași conferință de presă de miercuri, purtătorul de cuvânt al MAE chinez a declarat că Beijingul apără sistemul internațional cu Organizația Națiunilor Unite (ONU) „în centrul său”, după ce, cu o zi înainte, autoritățile chineze comunicaseră că au fost invitate să se alăture „Consiliului Păcii”, o inițiativă a președintelui american Donald Trump, potrivit AFP.

Beijingul a transmis marți că a fost invitat de SUA să participe la acest „Consiliu pentru Pace”, destinat să contribuie la reglementarea conflictelor la nivel global și perceput pe scară largă drept un posibil concurent al ONU.

Reprezentantul diplomației chineze s-a abținut să precizeze miercuri dacă China a acceptat sau nu invitația.

„Indiferent de schimbările de pe arena internațională, China apără cu fermitate sistemul internațional cu ONU în centrul său, ordinea internațională fondată pe dreptul internațional și regulile de bază ale relațiilor internaționale întemeiate pe obiectivele și principiile Cartei Națiunilor Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAE chinez.

China, a doua putere economică a lumii și membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, apără în mod tradițional sistemul Națiunilor Unite, pledând totodată pentru reformarea acestui organism, notează AFP.