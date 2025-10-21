Al doilea cel mai lung viaduct din Europa prinde contur pe Autostrada Transilvania. Lucrările, reluate după 12 ani

Al doilea cel mai lung viaduct din Europa se construieşte pe autostrada Transilvania aproape de Oradea și a prins deja contur.

Șoferii vor putea străbate, în mare viteză, un lac de acumulare din zonă.

Viaductul face parte din ultima bucată din autostradă, la care se lucrează în ritm alert, după o pauză de 12 ani.

Viaductul, început încă din anul 2008, are o lungime de 1,8 kilometri şi şerpuieşte pe suprafaţa lacului de acumulare de lângă Suplacu de Barcău. Este gata în proporție de 85%, spune constructorul.



Gheorghe Mârza - manager - adjunct de proiect: "S-a aplicat vopseaua anticorozivă, pe calea unu, iar acuma se efectuează ultimele teste, ultimele pregătiri, în vederea așternerii primului strat de asfalt."

Cele mai grele lucrări de pe tronson sunt în zona câmpului petrolier de la Suplacu de Barcău, unde trebuie mutate rețelele de țiței și gaze și efectuate lucrări de terasamente.

Un alt constructor lucrează la tronsonul Chiribiş-Biharia, care măsoară 28 de kilometri şi jumătate și va include în total, 18 poduri şi pasaje.

Bogdan Hudrigiu - reprezentant antreprenor adjunct: ”În momentul de față lucrăm la toate categoriile de lucrări: terasamente, poduri, podețe, scurgerea apelor. Funcție de condițiile meteo și de vreme, dacă ne lasă, încercăm să terminăm anul viitor".



Finalizarea celor două tronsoane va permite circulaţia pe şosea de mare viteză din judeţul Sălaj, de la Nuşfalău, până la graniţa cu Ungaria, în judeţul Bihor. Mai mult:

Ionuț Ciurea - șef Pro Infrastructura: "Avem, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului, aproape. Sperăm, atunci, în maxim-maxim-maxim doi ani, din acest moment, să circulăm pe autostrada A3 complet, cap-coadă, de la Tg Mureș la Oradea cu o singură excepție: cei 40 de km din zona Zalăului."



Pe de altă parte, autorităţile au anunţat apariţia unui nou drum express, de 11 kilometri, pentru care a fost deja semnat contractul de construcţie. Someş Expres va lega Satu Mare de graniţa cu Ungaria, unde se va racorda cu drumul expres din ţara vecină.

