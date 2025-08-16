Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale DN1. Poliţia recomandă rute alternative

Stiri actuale
16-08-2025 | 17:15
aglomeratie masini trafic
Pro TV

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Național 1, în zona Văii Prahovei, unde, pe mai mulți kilometri, s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă.

autor
Ioana Andreescu

Poliția recomandă șoferilor ca, pentru a evita aglomerația, să aleagă rute alternative.

Sâmbătă după-amiază, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe DN 1, în județul Prahova, în zona sensurilor giratorii de la Strejnicu și Bărcănești, către Brașov. De asemenea, potrivit datelor furnizate de Poliția Prahova, la Comarnic, pe sensul București–Brașov, s-a format coloană de mașini între kilometrul 104 și kilometrul 107.

Pe raza stațiunii Sinaia traficul rutier este intens în ambele direcții, iar în stațiunile Bușteni și Azuga, pe sensul București–Brașov, se circulă în coloană între kilometrul 128+500 și kilometrul 131. Pe sensul Brașov–București este coloană între kilometrul 138, la intrarea dinspre județul Brașov.

Poliția recomandă, ca rute alternative:

DN1A: București – Cheia – Săcele – Brașov

Citește și
munte
Aglomerație pe drumurile spre munte. Salvamontiștii, în alertă din cauza numărului mare de turiști

A3 + DN1B/DN1A: București – Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov

A3 + DN1B + DN10: București – Ploiești – Buzău – Întorsura Buzăului – Brașov

De asemenea, polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să respecte indicațiile agenților rutieri aflați în teren, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să evite opririle nejustificate pe carosabil și să se informeze asupra situației traficului înainte de a porni la drum.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

Sursa: News.ro

Etichete: prahova, politie, aglomeratie,

Dată publicare: 16-08-2025 17:15

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Zeci de trenuri au avut întârzieri de sute de minute de Sf. Maria. „Trei ore aștept după ce am plătit 2,5 milioane pe bilet”
Stiri actuale
Zeci de trenuri au avut întârzieri de sute de minute de Sf. Maria. „Trei ore aștept după ce am plătit 2,5 milioane pe bilet”

Vacanța a început cu peripeții și pentru sute de turiști care și-au luat bilete la tren. În Gara de Nord a fost aglomerație încă de dimineață, iar zeci de garnituri au înregistrat întârzieri de sute de minute, în special spre Constanța și Brașov.

Aglomerație pe drumurile spre munte. Salvamontiștii, în alertă din cauza numărului mare de turiști
Stiri Turism
Aglomerație pe drumurile spre munte. Salvamontiștii, în alertă din cauza numărului mare de turiști

Drumurile spre munte au fost blocate vineri cu orele, iar zonele de agrement s-au umplut până la refuz.

Cursurile de „skipper”, o atracție a verii. Cât costă și care sunt condițiile să devii navigator pe mici ambarcațiuni
Stiri Diverse
Cursurile de „skipper”, o atracție a verii. Cât costă și care sunt condițiile să devii navigator pe mici ambarcațiuni

Este aglomerație vara aceasta la cursurile de skipper organizate pe mare. La Limanu, cursanții se pregătesc intens pentru brevetul care le dă voie să navigheze cu ambarcațiuni mici oriunde în lume.

Recomandări
Trump ar fi propus Ucrainei garanțiile de securitate din Articolul 5 al NATO, dar fără aderare și cu acordul lui Putin
Stiri externe
Trump ar fi propus Ucrainei garanțiile de securitate din Articolul 5 al NATO, dar fără aderare și cu acordul lui Putin

Trump ar fi propus Ucrainei garanții de securitate precum cele din Articolul 5 al NATO (bazat pe principiul ”toți pentru unul”), dar fără aderarea țării la Alianță și doar cu acordul lui Putin.

”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska
Stiri externe
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska

Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12