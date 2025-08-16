Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale DN1. Poliţia recomandă rute alternative

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Național 1, în zona Văii Prahovei, unde, pe mai mulți kilometri, s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă.

Poliția recomandă șoferilor ca, pentru a evita aglomerația, să aleagă rute alternative.

Sâmbătă după-amiază, circulația rutieră se desfășoară cu dificultate pe DN 1, în județul Prahova, în zona sensurilor giratorii de la Strejnicu și Bărcănești, către Brașov. De asemenea, potrivit datelor furnizate de Poliția Prahova, la Comarnic, pe sensul București–Brașov, s-a format coloană de mașini între kilometrul 104 și kilometrul 107.

Pe raza stațiunii Sinaia traficul rutier este intens în ambele direcții, iar în stațiunile Bușteni și Azuga, pe sensul București–Brașov, se circulă în coloană între kilometrul 128+500 și kilometrul 131. Pe sensul Brașov–București este coloană între kilometrul 138, la intrarea dinspre județul Brașov.

Poliția recomandă, ca rute alternative:

DN1A: București – Cheia – Săcele – Brașov

A3 + DN1B/DN1A: București – Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov

A3 + DN1B + DN10: București – Ploiești – Buzău – Întorsura Buzăului – Brașov

De asemenea, polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să respecte indicațiile agenților rutieri aflați în teren, să adapteze viteza la condițiile de drum și trafic, să evite opririle nejustificate pe carosabil și să se informeze asupra situației traficului înainte de a porni la drum.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













