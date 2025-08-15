Zeci de trenuri au avut întârzieri de sute de minute de Sf. Maria. „Trei ore aștept după ce am plătit 2,5 milioane pe bilet”

Vacanța a început cu peripeții și pentru sute de turiști care și-au luat bilete la tren. În Gara de Nord a fost aglomerație încă de dimineață, iar zeci de garnituri au înregistrat întârzieri de sute de minute, în special spre Constanța și Brașov.

Așa că bieții oameni au așteptat pe peron, într-o căldură înnebunitoare.

Peroanele au fost ticsite astăzi de călători cu multe bagaje, grăbiți să prindă trenurile spre mare sau spre munte.

Aglomerația din Gara de Nord s-a format și din cauza întârzierilor, pentru că unii călători au fost nevoiți să aștepte mai bine de trei ore până ca trenul lor să plece spre destinație. Cei mai afectați au fost pasagerii spre Constanța, unde o defecțiune la infrastructura feroviară, între stațiile Fetești și Cernavodă, a dat peste cap traficul. În zonă, trenurile au putut circula doar cu tracțiune diesel.

Cele mai multe garnituri au întârziat între 60 și 200 de minute, pe o căldură infernală și în condițiile în care nu mai aveau oricum locuri disponibile.

Femeie: „Mâine fac 69 de ani și băiatul a vrut să îmi facă o surpriză și deocamdată surpriza a plecat cu stângul. Din păcate, cu 3 ore întârziere, după ce ai plătit 2 milioane și jumătate pe bilet.”

Bărbat: „Mi se pare epoca de piatră. O să fim mutați în alt tren și din câte am văzut pe tabelă sunt 2 trenuri cu 165 de minute ceea ce înseamnă că două trenuri vor fi înghesuite în unul singur.”

Nu au avut noroc nici cei care s-au îndreptat spre stațiunile de munte.

Femeie: „Este foarte aglomerat pe DN bineînțeles, dar după cum vedeți și trenurile au întârzieri, dar nu cred că atât de mult cât am fi făcut pe DN. Cu cât timp înainte v-ați cumpărat biletele? Cu aproximativ o săptămână.”

Mult mai inspirați au fost cei care au venit din sens opus ca să își petreacă weekendul în București. Au călătorit cu un tren nou și au găsit un oraș gol.

Tânăr: „Am venit de la Brașov aici în București, stăm weekendul ăsta. A venit mult mai repede, e mult mai curat, băile curate. A fost aer condiționat.”

Trenurile vor fi pline și duminică, când cei mai mulți vor fi nevoiți să se întoarcă acasă pentru că luni merg la muncă.

