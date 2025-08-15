Zeci de trenuri au avut întârzieri de sute de minute de Sf. Maria. „Trei ore aștept după ce am plătit 2,5 milioane pe bilet”

15-08-2025 | 19:31
Vacanța a început cu peripeții și pentru sute de turiști care și-au luat bilete la tren. În Gara de Nord a fost aglomerație încă de dimineață, iar zeci de garnituri au înregistrat întârzieri de sute de minute, în special spre Constanța și Brașov.

Delia Bîrla

Așa că bieții oameni au așteptat pe peron, într-o căldură înnebunitoare.

Peroanele au fost ticsite astăzi de călători cu multe bagaje, grăbiți să prindă trenurile spre mare sau spre munte.

Aglomerația din Gara de Nord s-a format și din cauza întârzierilor, pentru că unii călători au fost nevoiți să aștepte mai bine de trei ore până ca trenul lor să plece spre destinație. Cei mai afectați au fost pasagerii spre Constanța, unde o defecțiune la infrastructura feroviară, între stațiile Fetești și Cernavodă, a dat peste cap traficul. În zonă, trenurile au putut circula doar cu tracțiune diesel.

Cele mai multe garnituri au întârziat între 60 și 200 de minute, pe o căldură infernală și în condițiile în care nu mai aveau oricum locuri disponibile.

Femeie: „Mâine fac 69 de ani și băiatul a vrut să îmi facă o surpriză și deocamdată surpriza a plecat cu stângul. Din păcate, cu 3 ore întârziere, după ce ai plătit 2 milioane și jumătate pe bilet.”

Bărbat: „Mi se pare epoca de piatră. O să fim mutați în alt tren și din câte am văzut pe tabelă sunt 2 trenuri cu 165 de minute ceea ce înseamnă că două trenuri vor fi înghesuite în unul singur.”

Nu au avut noroc nici cei care s-au îndreptat spre stațiunile de munte.

Femeie: „Este foarte aglomerat pe DN bineînțeles, dar după cum vedeți și trenurile au întârzieri, dar nu cred că atât de mult cât am fi făcut pe DN. Cu cât timp înainte v-ați cumpărat biletele? Cu aproximativ o săptămână.”

Mult mai inspirați au fost cei care au venit din sens opus ca să își petreacă weekendul în București. Au călătorit cu un tren nou și au găsit un oraș gol.

Tânăr: „Am venit de la Brașov aici în București, stăm weekendul ăsta. A venit mult mai repede, e mult mai curat, băile curate. A fost aer condiționat.”

Trenurile vor fi pline și duminică, când cei mai mulți vor fi nevoiți să se întoarcă acasă pentru că luni merg la muncă.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-08-2025 19:24

Pacienta internată cu arsuri la Floreasca a reușit să stea într-un fotoliu cu ajutorul unui robot. Anunțul surorii ei

Pacienta internată 53 de zile la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe 70% din corp și multiple infecții, a fost transferată în stare gravă în Belgia. Joi, cu ajutorul unui robot special, a reușit să stea pentru prima dată într-un fotoliu.

Un bărbat a furat o borsetă cu 35.000 de euro şi un telefon mobil, în Ilfov. Ce a urmat

Un bărbat de 36 de ani a fost arestat preventiv, vineri, după ce, în urmă cu câteva zile, ar fi furat o borsetă cu 35.000 de euro şi un telefon mobil.

 

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.

Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case.

Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Kremlinul anunță că discuțiile ar putea dura 6-7 ore. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Număr record de turiști pe litoral de Sfânta Maria. Peste 200.000 de oameni s-au bucurat de soare și distracție la mare

Așa cum se întâmplă an de an, ziua liberă de Sfânta Maria a adus un număr record de turiști pe litoral. Peste 200 de mii de oameni s-au bucurat vineri de mare și de soare, în stațiunile cele mai populare: Mamaia, Eforie Nord și Costinești.

ANALIZĂ. Deși întâlnirea din Alaska dintre liderii SUA și Rusia nu a avut loc, unii experți cred că Putin a câștigat deja

Deși întâlnirea din Alaska dintre președinții SUA și ai Federației Ruse nu a avut loc, încă, unii analiști de politică externă sunt de părere că Vladimir Putin a câștigat deja această rundă de imagine. 

