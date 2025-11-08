Aglomerație în service-uri: șoferii își pregătesc mașinile pentru iarnă, costurile pot depăși 3.500 de lei

E o periodă aglomerată în atelierele auto din toată țara. De la verificarea bateriei până la schimbarea anvelopelor, șoferii își pregătesc mașinile pentru iarnă.

Prețurile sunt mai mari, în medie, cu 10-15 la sută față de anul trecut.

Mecanicii lucrează pe bandă rulantă. Numai în acest loc, zilnic, peste 120 de șoferi își aduc mașinile la verificat.



Mihai Teodorescu şofer: ”Am venit pentru schimbat cauciucurile - Sunt de anul trecut și cu jenți cu tot și aici le schimb”.



Șofer: ”Am schimbat ștergătoarele, cauciucurile și lichidul de parbriz”.

Cu 40% mai mulți clienți decât de obicei, service-urile lucrează pe bază de programare. Iar o revizie completă, cu lichide, acumulator și anvelope noi, poate depăși două mii de lei.

Costul mediu pentru o echipare completă a mașinii pentru iarnă este cuprins între 1.900 și 3.500 de lei, în creștere cu aproximativ 10–15% față de anul trecut. Cele mai mari cheltuieli sunt generate de anvelope, baterie și consumabilele de sezon, lucruri esențiale pentru buna funcționare a autoturismului în condiții de frig.

Sorin Olaru șef service auto: ”Și la baterie trebuie să fim atenți și la maşinile noi și la mașinile vechi la începutul sezonul, iar costurile pleacă undeva de la 400 de lei pentru un acumulator. Antigelul trebuie verificată concentrația - dacă vorbim de completare pleacă la 100 de lei, dacă este vorba de înlocuirea sistemului undeva de la 300 de lei în sus”.

Schimbul anvelopelor nu trebuie amânat până la prima ninsoare — mecanicii spun că momentul potrivit este atunci când temperaturile coboară sub 7 grade Celsius. Cauciurile de iarnă trebuie schimbate la cel mult patru ani, chiar dacă par încă în stare bună: cu trecerea timpului își pierd aderența.

