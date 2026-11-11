Fermierii au depus 2.078 de cereri în valoare de peste 380 de milioane de euro, faţă de o alocare de 84,7 milioane de euro. Valoarea finanţării ajunge până la 200.000 de euro/proiect, iar sprijinul acordat este de maximum 80% din costurile eligibile, potrivit News.ro.

„Fondurile alocate prin intervenţia DR-12 «Investiţii în consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani» pentru componenta «Alte sectoare» au fost epuizate integral înainte de data limită a sesiunii (2 decembrie 2026) ca urmare a cererilor de finanţare depuse on-line la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale", anunţă, miercuri, AFIR, într-un comunicat de presă.

Astfel, sesiunea pentru componenta „Alte sectoare” din cadrul intervenţiei DR-12 s-a închis din cauza depăşirii plafonului de depunere stabilit pentru această sesiune.

Potrivit conducerii AFIR, pe parcursul derulării sesiunii pentru componenta "Alte sectoare" în perioada 6 octombrie - 11 noiembrie, fermierii au depus în sistemul informatic al AFIR 2.078 de cereri de finanţare în valoare de peste 380 de milioane de euro (380.478.872 euro), alocarea financiară stabilită pentru această componentă fiind de 84.794.824 euro.

Valoarea finanţării ajunge până la 200.000 de euro

AFIR precizează că prin intervenţia DR-12 valoarea finanţării ajunge până la 200.000 de euro/proiect, iar sprijinul acordat este de maximum 80% din costurile eligibile pentru investiţiile efectuate de tinerii fermieri care au vârsta de până la 40 de ani şi de maximum 65% din costurile eligibile în cazul celorlalte categorii de beneficiari.

Sesiunea de depunere a solicitărilor de finanţare prin DR-12 continuă pentru sectorul zootehnic până la termenul limită de 2 decembrie sau până la epuizarea fondurilor alocate. Până în acest moment, sunt depuse solicitări de finanţare în valoare totală de peste 36 de milioane de euro, raportat la o alocare de 84.794.824 de euro, precizează agenţia.

Intervenţia DR-12 "Investiţii în consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani" este inclusă în Planul Strategic PAC 2023 - 2027 şi este finanţată de Comisia Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de Guvernul României prin Bugetul de Stat. Planul Strategic PAC 2023 - 2027 este gestionat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.