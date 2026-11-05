Animalele ar fi ajuns la un adăpost privat, unde erau ținute în condiții mizere, eutanasiate sau chiar ucise prin înfometare, susțin asociațiile de profil.

Potrivit polițiștilor din Prahova, care instrumentează dosarul, primăriile ar fi atribuit direct, către trei firme, contractele pentru capturarea și cazarea câinilor fără stăpân. Sute de maidanezi au ajuns la adăpostul din Dăeni, județul Tulcea, unde ar fi murit pe capete, după cum susțin mai multe asociații de protecție a animalelor, dar și polițiștii.

Cătălina Mocanu, purtătorul de cuvânt al IJP Prahova: „Deși societățile comerciale ar fi încasat de la primăriile contractante sume considerabile pentru cazarea, tratamentul și hrana animalelor, câinii aflați în adăpostul privat din județul Tulcea s-ar fi aflat într-o stare precară de sănătate”.

Polițiștii bănuiesc că patronii firmelor și-ar fi însușit o parte din sumele încasate și ar fi lăsat câinii fără hrană, medicamente și îngrijire. În plus, medicii veterinari de aici ar fi recurs la eutanasierea unor exemplare, deși nu aveau acest drept.

În luna august, activitatea adăpostului de câini din Dăeni a fost suspendată, iar animalele aflate aici au fost preluate de mai multe asociații și iubitori de animale. După doar două luni, autoritățile au decis redeschiderea adăpostului, iar de atunci zeci de alți câini au fost capturați și aduși aici.

Asociațiile de protecție a animalelor nu au abandonat însă vietățile aflate în pericol.

Prejudiciul estimat ar fi de 130.000 lei

Emma Stratulat, fondator al Federației „Împreună pentru Animale”: „Din luna august si pâna acum noi am facut nenum[rate sesizări, nenumarate adrese și am cerut să se verifice ceea ce se întâmplă acolo, pentru că nu este normal”.

Laura Fincu, președinte asociație animale: „Din păcate, au fost făcute nenumărate abuzuri și nereguli pe spatele acestor animale".

Acum, anchetatorii adună probe privind comiterea mai multor infracțiuni în acest caz - abuz în serviciu, delapidare, uciderea animalelor cu intenție, fără drept și schingiuirea animalelor.

Prejudiciul estimat până în acest moment în dosar se ridică la aproape 130.000 de lei.

Șase persoane au fost duse la audieri. Printre acestea - administratorul adăpostului de la Dăeni, care nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. În luna august, susținea însă că firma sa asigură condițiile necesare câinilor pe care-i avea în grijă.