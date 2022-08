Aerul din București, de zece ori mai curat decât în primăvară. Motivul: bucureștenii plecați în vacanță

Cu mulți locuitori plecați în vacanțe, în iulie și în august, au fost mai puține mașini pe bulevarde, au existat locuri de parcare, restaurantele sunt mai aerisite, mijloacele de trasport în comun nu au fost aglomerate, iar aerul a fost mult mai curat.

Stau mărturie și datele stațiilor de măsurare a calității aerului.

În cele trei luni de vară, în unele locuri din București, aerul a fost chiar și de zece ori mai curat decât în primăvară, spun aplicațiile de măsurare a calității aerului.

Parcul Izvorul Rece, în apropiere de centrul Bucureștiului, este una dintre zonele cu cel mai curat aer de-a lungul verii, conform măsurătorilor. O stație de măsurare a calității aerului ne indică faptul că sunt înregistrate 5 micrograme de particule de suspensie în aer/mc. Până la 20-30 suntem în limitele normale, ceea ce înseamnă că aici avem un aer respirabil.

În special, cartierele din zona centru-est au avut aer curat pe timp de vară, dar dacă ne uităm pe hărțile de specialitate, vedem în tot orașul doar buline verzi și galbene, adică aer respirabil. Valori mai ridicate de poluare se înregistrează la periferie.

60 la sută din poluarea din București, cauzată de autovehiculele

Octavian Berceanu, fostul comisar al Gărzii de Mediu: „Avem arderi ilegale de mase plastice, deșeuri, cauciucuri, în apropierea Bucureștiului. Mai mult, avem o poluare dată de surse de încălzire rezidențială, centrale pe apartament și cea care folosește combustibili solizi: lemn, plastic. Nivelul mai scazut de poluare se datorează faptului că poluarea se ridică și este purtată de vânt în afara Bucureștiului, pe când iarna, aerul stagnează aici și atunci se acumulează de la o zi la alta”.

Conform unui studiu, 60 la sută din poluarea din București este cauzată de autovehiculele care circulă pe străzi. Ca în fiecare vară, și acum, numărul de mașini de pe șoselele din București a scăzut.

În Piața Victoriei, de exemplu, direcția primăriei care monitorizează traficul în București a înregistrat o scădere a numărului de mașini care trec pe aici, cu cateva mii în fiecare lună. La fel și celelalte intersecții mari și pe bulevarde, comparativ cu prima parte a anului.

Și mijloacele de transport în comun sunt mai libere în această perioadă.

Tot mai puțini clienți în Centrul Vechi din București

Societatea de Transport București a înregistrat în această vară o scădere a numărului de bilete validate, față de primăvară. Lucru pe care îl resimt și călătorii.

Am luat la pas și noi orașul. Străzile mai libere. Am intrat și în Centrul Vechi, unde am discutat cu câțiva patroni de restaurante, care ne-au spus cum îi afectează lipsa de clienți pe timp de zi în perioada verii.

Adrian Coleș, managerul unui local: „Iulie, august au fost niște luni mai slabe decât perioada primarevii. Se resimte în primul rând la vânzare, un 20-30 la sută. E destul de mult. Asta se recuperează pe timpul primăverii sau toamna”.

Alexandra Bott, reprezentantul unui local: „Clienții ies după 7-8, când e mai răcoare afară. Pe timpul zilei nu e un flux atât de mare. În august, cel puțin, sunt mai mulți străini decât români, majoritatea sunt plecați în vacanță”.

Inclusiv consumul de utilități scade atunci când oamenii sunt în vacanță.

Principalul furnizor de apă din București, Apa Nova, a înregistrat în primele două luni de vară o scădere a consumului de apă potabilă din case, cu câteva sute de mii de metri cubi, comparativ cu luna mai.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 23-08-2022 19:47