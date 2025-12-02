Aeroportul Cluj testează primul autobuz autonom din România. Tehnologia mai este folosită pe aeroporturile din SUA și Germani

Stiri actuale
02-12-2025 | 09:17
×
Codul embed a fost copiat

Un autobuz autonom a fost testat în premieră pe un aeroport de la noi din țară. Scanează traseul în timp real, cu ajutorul tehnologiilor avansate. Iar motorul – sută la sută electric – face acest vehicul prietenos cu mediul.

autor
Doina Plăcintă

Autobuzul – echipat cu senzori și sisteme sofisticate de monitorizare – a transportat aproximativ 40 de persoane de la terminalul aeroportului Avram Iancu din Cluj-Napoca spre avion. Un șofer a rămas tot timpul la volan, pentru a interveni în caz de nevoie.

Bogdan Varga, Universitatea Tehnică din Cluj: „Suntem în prezența unui element unicat în ceea ce privește România și aeroporturile din România pentru că testarea unui autobuz autonom presupune un regim de securitate special. Vrem să demonstrăm că acest autobuz și această tehnologie poate fi utilizată”.

Vehiculul electric are o autonomie de până la 300 de kilometri și a fost închiriat pentru teste. Specialiștii au vrut să se convingă că poate face față provocărilor din aeroport, unde semnalele emise de echipamentele de comunicații pot interfera cu sistemul vehiculului.

David Ciceo, directorul aeroportului „Avram Iancu” din Cluj-Napoca: „Poate să meargă fără șofer, are niște capabilități foarte avansate în care poate să transporte pasagerii, evaluează absolut toate distanțele, toate măsurile de siguranță”.

Citește și
aeroport vilnius
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Autobuze fără șofer circulă deja pe mai multe aeroporturi din Statele Unite și pe cel din Berlin. Legislația din România nu permite, deocamdată, circulația unor astfel de vehicule.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Sursa: Pro TV

Etichete: cluj, autobuz, masina autonoma,

Dată publicare: 02-12-2025 09:04

Articol recomandat de sport.ro
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Revoltător: ce a scris presa daneză după victoria naționalei împotriva României
Citește și...
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”
Stiri externe
Două avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe pista unui aeroport din New York: „Cu toţii am simţit o lovitură”

Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post.

Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident
Stiri externe
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius şi punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte, identificate ca fiind probabil baloane cu heliu, au pătruns în spaţiul său aerian.

SRI explică regulile pentru transportul lichidelor la zborurile din România. Care sunt condițiile pe fiecare aeroport
Stiri Diverse
SRI explică regulile pentru transportul lichidelor la zborurile din România. Care sunt condițiile pe fiecare aeroport

Serviciul Român de Informaţii (SRI) atrage atenţia că, în România, condiţiile de transport al lichidelor, aerosolilor şi gelurilor (LAG) în bagajul de mână diferă pe aeroporturi, în funcţie de echipamentele de securitate instalate.

Recomandări
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT
Stiri actuale
Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor speciale. Ce conține noua lege. DOCUMENT

Guvernul își asumă răspunderea în Parlament pentru legea pensiilor magistraţilor. Aceasta este a doua încercare a executivului condus de Ilie Bolojan de a face această reformă.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse
Alegeri locale 2025
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul pe care îl va susține - surse

Vlad Gheorghe, candidat independent, se va retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Surse politice susțin pentru Știrile ProTV.ro că el ar urma să îl susțină pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL.

Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii
1 decembrie
Andreea Matei și Rareș Cojoc, perechea de aur a dansului sportiv românesc, admirată pe podiumurile lumii

Nu sunt perfecți pe ring, dar reușesc ceva rar și fabulos: să transforme eleganța în muncă, munca în performanță, iar performanța în mândrie pentru România și pentru noi toți.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 01 Decembrie 2025

02:32:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28