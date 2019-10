Actrița Tamara Buciuceanu Botez, înmormântată vineri la Cimitirul Sf. Vineri din Capitală

Ne vom despărţi pentru totdeauna de Doamna comediei româneşti, Tamara Buciuceanu Botez, care va fi înmormântată vineri.

Ea s-a întors joi, pentru ultima dată, în sala ''Toma Caragiu'' a Teatrului Bulandra, pentru că cei care au cunoscut-o şi i-au admirat munca, să-i poată spune "rămas bun". Regretata artistă s-a stins la vârsta de 90 de ani.

Îndureraţi, colegii vorbesc despre Tamara Buciuceau Botez "ca despre o mamă".

Cristina Deleanu actriţă: "Am jucat foarte mult împreună, am fost plecaţi împreună, am ţinut imens la ea, vorbeam aproape săptămânal, ştiam că sănătatea ei nu e cea mai bună, a renunţat să joacă acum câţiva ani şi a însemnat mult."

Eugen Cristea, actor: "Pentru noi şi cred că pentru toată lumea, doamna Tamara a fost nu o rază de lumină, ci o lumină într-o lume gri, urâtă, plină de ură, a fost acea lumină. A fost un curcubeu de sentimente de stări, de valoare, de gingăşie, de frumuseţe sufletească, de moralitate, de modestie şi generozitate nu a trăit pt dumneai, a trăit pentru publicul care o iubeşte."

Atunci când românilor le era tare greu, Isoscel, profesoara de matematică din filmul "Liceenii", i-a făcut să zâmbească.

Însă acesta a fost doar un rol din sutele cărora le-a dat viaţa. Tocmai de aceea cei din breaslă vorbesc despre vocea ei "inconfundabilă" şi despre talentul imens, care i-a permis să abordeze tot felul de personaje, nu doar de comedie.

Ducu Bertzi: "Ştiu că iubea enorm de mult florile şi am zis că trebuia să trec să îi aduc flori. Am fost la câteva spectacole în Germania şi era tot timpul cea mai energică şi singura ei preocupare era să primească flori şi spunea vezi câte flori am primit? Şi îi spuneam da, doamna Tamara."

Îndrăgita actriţă va fi condusă pe ultimul drum la Cimitirul Sfânta Vineri din Capitală.